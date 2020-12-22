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Lüleburgaz nerede, hangi ile bağlı? Oto pazarı ile semt pazarı nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Lüleburgaz nerede, hangi ile bağlı? Oto pazarı ile semt pazarı nerede?

İçindekiler

  • Lüleburgaz Nerede?
  • Lüleburgaz Nerede Kalınır?
  • Lüleburgaz Oto Pazarı Nerede?
  • Lüleburgaz Semt Pazarı Nerede?
  • Lüleburgaz Nüfusu Kaç?
  • Lüleburgaz İstanbul Arası Kaç Km?
  • Lüleburgaz Edirne Arası Kaç Km?
  • Lüleburgaz Çorlu Arası Kaç Km?
  • Lüleburgaz Mahalleleri Neler?

Marmara Bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Lüleburgaz, köklü tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Trakya'nın dördüncü büyük yerleşim alanı olan ilçe, 1361 yılında 1. Murat tarafından fethedilerek Türk topraklarına katılmış. İşte Lüleburgaz hangi ile bağlı, nerede gibi soruların cevapları...

Osmanlı döneminde daha çok Burgaz ismiyle anılan bölge, cumhuriyetle birlikte Lüleburgaz şeklinde isimlendiriliyor. Millattan önce Traklar, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi büyük medeniyetleri ağırlayan Lüleburgaz o zamanlar ise Arkadiopolis ismiyle biliniyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Lüleburgaz nerede, hangi ile bağlı? Oto pazarı ile semt pazarı nerede?" gibi soruların detaylı cevaplarını bulabilirsiniz.

Lüleburgaz Nerede?

Lüleburgaz, Marmara Bölgesinin kuzey bölümünde, Trakya sınırları içerisinde bulunuyor. Tarihi ve oldukça meşhur bir belde olması sebebiyle zaman zaman Lüleburgaz şehir mi gibi sorulara konu olabilen bölge aslında bir ilçe. Lüleburgaz nereye bağlı sorusuna ise Kırklareli cevabını vermek mümkün. Nitekim ilçenin Osmanlı döneminde de Kırkkilise sancağının bir kazası olduğuna dair kayıtlara rastlanabiliyor.

Lüleburgaz, coğrafya itibarıyla Kırklareli ilinin güneyinde bulunuyor. İlçenin doğusu ve güneyinde Tekirdağ'ın ilçeleri olan Saray, Çorlu, Hayrabolu ve Muratlı, batısı ve kuzeyinde ise Kırklareli'nin ilçeleri olan Babaeski ve Pınarhisar yer alıyor. Lüleburgaz, Trakya'nın en büyük dördüncü yerleşim yeri olarak 1370 hektarlık bir alanda konumlanıyor ve ilçe bu hacmiyle Kırklareli'nin de en büyük ilçesi durumunda. Denizden yüksekliği yaklaşık 30 metre olan ilçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçiyor.

Lüleburgaz Nerede Kalınır?

Lüleburgaz ilçesinde, ziyaretçilerin konaklamak için kullanabileceği pek çok farklı otel, pansiyon ve apartlar bulunuyor. 3, 4 ve 5 yıldızlı olabilen bu konaklama yerleri ziyaretçilere oldukça geniş bir skalada seçim imkanı tanıyor. Kışın daha uygun fiyatlarda olduğu görülen konaklama yerleri, yazları daha yoğun olması sebebiyle daha yüksek fiyatlı tekliflere sahip olabiliyor. Hotel Burgaz Resort Aquapark, Pera Hotel, Bakucha Vineyard, Burgaz İzer, Grand Yaman Palace ve Mavi Hotel ilçenin bilindik konaklama yerlerinden bazıları.

Lüleburgaz Oto Pazarı Nerede?

Lüleburgaz oto pazarı, ilçenin Yeni Sanayi bölgesinde bulunuyor. E-80 ya da D-100 kara yolları kullanılarak kolayca ulaşılabilecek oto pazarı, ilçenin ticari açıdan en hareketli yerlerinden biri.

Lüleburgaz Semt Pazarı Nerede?

2020 yılında hizmete açılan Lüleburgaz semt pazarı, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde yer alıyor. Haftanın çeşitli günleri hizmet veren semt pazarında salı günleri gıda, perşembe günleri tekstil ve cuma günleri üretici pazarı kuruluyor.

Lüleburgaz Nüfusu Kaç?

Lüleburgaz nüfus itibarıyla Kırklareli'nin en kalabalık ilçesi konumunda. 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapan ilçe, Trakya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. İlçenin nüfusunun 120 bini merkez mahallelerde yoğunlaşırken 30 bini ise kır bölgelerinde bulunuyor.

Lüleburgaz İstanbul Arası Kaç Km?

İl ve ilçe merkezi esas alındığında Lüleburgaz İstanbul arası yaklaşık 165 kilometrelik bir mesafeye sahip. Bu da tahminen 2 saatlik bir yolculuğa karşılık geliyor.

Lüleburgaz Edirne Arası Kaç Km?

Lüleburgaz Edirne arası, E-80 kara yolu üzerinden yaklaşık olarak 90 kilometrelik bir uzaklığa sahip. Bu uzaklık da tahminen bir saatlik bir yolculuk anlamına geliyor.

Lüleburgaz Çorlu Arası Kaç Km?

İlçe merkezleri esas alındığında, Lüleburgaz Çorlu arası D-100 kara yolu üzerinden 50 kilometrelik bir mesafeye sahip. Bu mesafe yaklaşık olarak 45 dakikalık bir yolculuğa tekabül ediyor.

Lüleburgaz Mahalleleri Neler?

Lüleburgaz sınırları içerisinde toplam 26 tane mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin en kalabalık nüfusa sahip olanı 8 Kasım Mahallesi iken en az nüfusa sahip olanı ise Sarımsaklı Mahallesi. Sarımsaklı Mahallesinin 2019 istatistiklerine göre yalnızca 16 kişilik bir nüfusu var. Diğer mahalleler ise şu şekilde sıralanabilir: Atatürk, Kurtuluş, Yıldız, Siteler, Hürriyet, Gençlik, Kocasinan, Gündoğu, İnönü, Güneş, İstiklal, Yıldırım, Yeni Mahalle, Zafer, Barış, Yılmaz, Durak, Cumhuriyet, Fatih, Özerler, Sevdi, Dere, Kırcaali, Dere, Karşıyaka ve Küçükkarıştıran. İlçede Yeni Mahalle isminde iki Fatih ve Gündoğu isminde üç mahalle yer alıyor.

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