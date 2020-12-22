Osmanlı döneminde daha çok Burgaz ismiyle anılan bölge, cumhuriyetle birlikte Lüleburgaz şeklinde isimlendiriliyor. Millattan önce Traklar, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi büyük medeniyetleri ağırlayan Lüleburgaz o zamanlar ise Arkadiopolis ismiyle biliniyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Lüleburgaz nerede, hangi ile bağlı? Oto pazarı ile semt pazarı nerede?" gibi soruların detaylı cevaplarını bulabilirsiniz.

Lüleburgaz Nerede?

Lüleburgaz, Marmara Bölgesinin kuzey bölümünde, Trakya sınırları içerisinde bulunuyor. Tarihi ve oldukça meşhur bir belde olması sebebiyle zaman zaman Lüleburgaz şehir mi gibi sorulara konu olabilen bölge aslında bir ilçe. Lüleburgaz nereye bağlı sorusuna ise Kırklareli cevabını vermek mümkün. Nitekim ilçenin Osmanlı döneminde de Kırkkilise sancağının bir kazası olduğuna dair kayıtlara rastlanabiliyor.

Lüleburgaz, coğrafya itibarıyla Kırklareli ilinin güneyinde bulunuyor. İlçenin doğusu ve güneyinde Tekirdağ'ın ilçeleri olan Saray, Çorlu, Hayrabolu ve Muratlı, batısı ve kuzeyinde ise Kırklareli'nin ilçeleri olan Babaeski ve Pınarhisar yer alıyor. Lüleburgaz, Trakya'nın en büyük dördüncü yerleşim yeri olarak 1370 hektarlık bir alanda konumlanıyor ve ilçe bu hacmiyle Kırklareli'nin de en büyük ilçesi durumunda. Denizden yüksekliği yaklaşık 30 metre olan ilçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçiyor.