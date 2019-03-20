Lupita Nyong’o’dan korku filmi için turuncu gözlü tanıtım

Kırmızı halıda her zaman şık kıyafetleriyle tanınan ünlü oyuncu Lupita Nyong’o, yeni vizyona girecek olan korku filminin tanıtımında kıyafetinden çok gözleriyle dikkat çekti.

36 yaşındaki ABD’li oyuncu, dün Stephen Colbert‘in sunduğu The Late Show’un çekildiği stüdyonun çıkışında görüntülendi.

Bande Noir tasarımı pembe tulum ve Sergio Rossi ayakkabılarıyla beğenilen Nyong’o, turuncu gözleriyle şaşırttı.

Korku filmi Us’ın tanıtımını yapmak için dikkat çekmeye çalışan Nyong’o turuncu lensleriyle poz verdi.

Turuncu gözlü halini Instagram hesabından da paylaşan ünlü oyuncu, filmdeki rol arkadaşını kastederek, “Gözlerinizi Jordan Peeled’den ayırmayın” notunu yazdı.

Nyong’o, geçen hafta Londra’da yapılan galaya da kırmızı lensle katılmıştı.

