Lütfü Savaş'tan Boupendza ve Diouf açıklaması

Türkiye'de transfer gündeminin ana maddesi olan Boupendza hakkında açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, akıllardaki soru işaretlerine son verdi.

"ASANSÖR TAKIM OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Hatayspor ve Antalyaspor karşılaşması öncesi düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, “zevkli bir maç ve galibiyet bekliyoruz. Galatasaray öncesi ve sonrasında biraz sıkıntılar yaşadık ama maçlar üç dört gün içerisinde bir daha olunca takım fiziken ve ruhen dinlenmeden ikinci maça çıkıyor. Böyle olunca da istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha geniş bir kadro ile telafi edecek pozisyona geliriz. Ama biz yine de bu sene hedeflediğimiz noktadayız. İlk 10’da bitirmek istiyoruz. Buna da şükrediyoruz. İlk yılımızda herkes asansör takım diye bakıyordu bize. Asansör takım olmadığımızı gösterdik. Takım olarak örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sene pandemi hariç durumumuzdan memnunuz bir şikâyetimiz yok” dedi.

MAME DIOUF AÇIKLAMASI

Hatayspor’un başarılı sporcusu Mame Diouf’un Beşiktaş’a transferi ile ilgili çıkan iddiaları yanıtlayan Lütfü Savaş, “ Bu konuda Beşiktaş ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz Mame Diouf’u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diof gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz. Ben uzun yıllar Hatayspor’a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal’i değil belki bütün Afrika’daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.