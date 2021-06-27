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Luyindama: Kendimi zorluyorum

27.06.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, Dinamo Bükreş maçı sonrası konuştu.

Luyindama: Kendimi zorluyorum

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Bükreş’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama müsabakayı değerlendirdi. Güzel bir maç olduğunun altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, “Bu akşam güzel bir oyun oynadık. Rakibe bakmadan her zaman için bütün rakiplerimizi ciddiye alıyorum ve ona göre oynuyorum. Bu akşam da 2-1 yaptık ve güzel bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ZORLUYORUM"

Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ifade eden Luyindama, “Hazırlıklar hepimiz için çok çok iyi başladı ancak ben burada kendim için de gerekli hazırlıkları yapıyorum. Kendimi olabildiğince zorluyorum ki sezona iyi bir şekilde başlayayım” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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