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Yeni yıldız, eski takımını yaktı! Şok ceza

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama, eski takımı Standard Liege'i yaktı. Anderlecht ile oynanan maçın ardından sahaya girerek taraftarlarla küfürlü tezahürat yapan Luyindama'nın bu hareketi yüzünden Standard Liege'e 5 bin euro para cezası verildi.

Yeni yıldız, eski takımını yaktı! Şok ceza

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, eski takımı Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası rakip takım aleyhine yaptığı tezahüratın cezası belli oldu.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu Temyiz Uyuşmazlıkları Komitesi (KBVB), Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Christian Luyindama'nın rakip takım aleyhine tezahüratları nedeniyle Standard Liege'e 5.000 Euro para cezası verdi.

Luyindama, Belçika Futbol Federasyonu'na bağlı olmadığı gerekçesiyle kovuşturulmaya dahil olmadı ve ceza almadı dakat eski kulübü Standard Liege cezadan kurtulamadı.

Standard Liege'den yapılan açıklamada, "Son derece abartılı ve kabul edilemez bir tezahürat." ifadelerine yer verildi.

(Akşam)

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Galatasaray Christian Luyindama standard liege

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