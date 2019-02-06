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Luyindama: Taraftarlarla aramda aşk olmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Luyindama, gol attığı Hatayspor maçı sonrasında konuştu. Luyindama, taraftarlarla arasında aşk olmasını sevdiğini söyledi.

Luyindama: Taraftarlarla aramda aşk olmalı

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Cristian Luyindama, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren stoper, "İyi bir takımız ve burada doğrudan adapte olmak zordu ama üstesinden geldim. Bu akşam adaptasyonun sahaya yansıyışını gördük" dedi.

Defanstaki partneri Marcao ile zamanla daha da iyi olacaklarını söyleyen Luyindama, "Marcao ile 2 maç oynadım ve birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen dönemlerde daha iyisi de olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla sıcak ilişkiler kurmayı sevdiğini belirten Kongolu oyuncu, "Taraftarla aramızda iyi bir başlangıç oldu, ben de aşk olmasını seviyorum. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm" diye konuştu.

FEGHOULİ: FATİH TERİM'E ARMAĞAN EDİYORUZ

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90+2. dakikada ağları sarsan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Feghouli, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, iyi bir skor da elde ettik. Başakşehir'ın de evinde zorlandığı bir takım Hatayspor. Burada aldığımız sonuç, 2. maç için önemli olacak" dedi.

Trabzonspor maçı için görüşleri sorulan Cezayirli oyuncu, "Bundan sonra her maç önemli. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Trabzonspor maçında tüm performansımı sahaya yansıtacağım. Taraftarla birlikte oynayacağız, bu da avantaj" diye konuştu.

Feghouli ayrıca, galibiyeti babasını kaybeden Fatih Terim'e armağan ettiğini söyeldi.

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