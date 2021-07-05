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Lyon'dan Ozan Tufan'a teklif

05.07.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira ile şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Transfer satışı yaparak bir yandan ekonomik olarak rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de vitrine Ozan Tufan çıktı.

Lyon'dan Ozan Tufan'a teklif

Süper Lig 'de yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2 transferi resmen açıklayan sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira ile anlaşıldı. Mevcut kadrodaki futbolcularına teklifler gelen Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a ciddi talip çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarına yine büyük hayal kırıklığı yaşatırken, takımda Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan gibi isimler sergiledikleri performanslarla öne çıkmışlardı.Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı. Fransız kulübü Lyon Ozan'ın peşine düştü.

13 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiği kaydedildi. Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertli ekibe bu teklif sözlü olarak iletildi.

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EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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