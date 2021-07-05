Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için 2 teklif birden!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı-Lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifler de ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan başarılı futbolcunun menajeri şu ifadeleri kullandı:

"2 TAKIMDAN CİDDİ TEKLİF ALDIK"

"Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik.

"ŞU AN TEK DÜŞÜNCESİ FENERBAHÇE"

Şu an için Mert Hakan'ın kafasındaki tek düşünce daha fazla yararlı olup büyük Fenerbahçe taraftarına faydalı olmak istiyor. Mert Hakan'ın kulübe aidiyet duygusu çok yüksek. Mert Hakan'ın hedefi burada oynayan diğer oyuncular gibi önce şampiyonluk yaşamak daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, başarılı olmak istiyor.

"SAKATLIĞI PERFORMANSINI ETKİLEDİ"

Mert Hakan sezon başında Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Fıtık sorunu nedeniyle Fenerbahçe'de doğal olarak sıkıntılarıyla oynadı. Bu sakatlık ara ara performansını etkiledi. İlk sezon için performans açısından üzerine koyarak devam etti.

"MERT HAKAN'IN KÜSEN BİR YAPISI YOK"

Mert dinamik bir orta saha oyuncusu ve hiçbir zaman pes eden ve ya da küsen yapısı olamadı. Kazanmak üzerine kurulu oyun duygusu var. Bunu üst seviyede tutmaya çalışıyor ve bu odak onun futbolunun en güzel yanı."



