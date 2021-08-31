SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu oluyor!

M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu oluyor!

31.08.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli kulüp yakından ilgilendiği Senegalli oyuncu için imza aşamasına geldi.

M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu oluyor!

Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı. Son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi.

Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang'ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor. Fenerbahçe Kulübü resmi tekliflerini iletirken kiralık veya satın alma seçeneklerinde iki ihtimale de hazırlıklı. Sarı-lacivertliler bu transferi sonlardımaya çalışırken imzaların çok yakın olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Mesut Özil şoku! Transfer oluyorMesut Özil şoku! Transfer oluyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray da bir ayrılık daha

G.Saray da bir ayrılık daha

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.