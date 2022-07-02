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Mabel Matiz'in Karakol şarkısının klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

02.07.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Karakol, dün akşam klibiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ancak Matiz'in klipte LGBT vurgusu yapması sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede gündem olan şarkıcıya "Haddini bil" etiketiyle tepki yağmaya başladı.

Mabel Matiz'in Karakol şarkısının klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' dün akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KLİBİNDEKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Söz ve müziğin Mabel Matiz'e ait olduğu klipte LGBT vurgusu yapıldı. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti.

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Klibinden bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Mabel Matiz, "Göğsümden söküldü 'Karakol'. Benden çıktı, artık sizindir. Bin bir emeğiyle yanımda olan, bu çalışmayı gerçekleştiren sevgili yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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"HADDİNİ BİL MABEL MATİZ"

Mabel Matiz'in kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'da "HaddinibilMabelMatiz" etiketi açıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Matiz için "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumunu yaparak tepki gösterdi.

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