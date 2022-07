Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'

Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Karakol' ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekiyor.

Şarkının klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi.

Mabel Matiz, her zamanki gibi şarkısı kadar klibiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Klibin 'Onur Haftası'nda yayınlanması dikkat çekti.

Klipte LGBT vurgusunun olması sosyal medyayı ikiye böldü. Matiz'i kimileri övgü yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları da eşcinsel vurgusundan rahatsızlığını dile getirdi.

Mabel'in yeni klibinden bazı sahneler, yok böyle bir güzellik. Klip de şarkı da mükemmel ötesi. Hele sözler...İnanamıyorum böyle bir şahesere sahip olduğumuza. #Karakol pic.twitter.com/f9BNxq1eF6 — haoting ):) (@agaywashere) June 30, 2022

mabel matiz'in yeni klibinden, şarkının sözlerinden ve şu bakıştan nasıl sağ çıktım çıkamadım pic.twitter.com/Gmz4ck81XC — release the beast BIMINI (@pellarkhire) June 30, 2022

Müziğine söyleyecek sözüm yok her zamanki gibi fark yaratmışsın tebrik ederim fakat,

Klip hayır!

Herkesin özeline cinsel tercihine saygımız var evet,yalnız 4 duvar arasında.

Lgbtyi normalleştirmeye kalkmayın kardeş buna saygı duyamam.



"Mabel Matiz - Karakol" — ぞ (@zouzuoze) June 30, 2022

Anlam veremiyorum..

Klip, yorumlar, beğeniler..

Biz iyiyiz değil mi???

Yani şu an lgbtli bı klip için bu alkışlar..

İnanmayanlar değilde inanan kesim bunu hoş mu karşılıyor? O noktada kaldm.

Mabel Matiz karakol — gurbt baran (@gurbt_brn) June 30, 2022

MABEL MATİZ'İN KARAKOL ŞARKISININ SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al vе dişle

Bana verdin bu zehri amma

Dönеmem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda



Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı