MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'

Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'

01.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' müzikseverlerle buluştu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, Mabel Matiz hayranlarını ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcı Matiz'e 'Gerçek sanatçı' yorumu yaparken kimisi de klipte LGBT vurgusu olması nedeniyle sanatçıyı eleştirdi.

Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'

Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Karakol' ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekiyor.

Haber.00_04_00_06.Still035

Şarkının klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi.

Haber.00_03_17_10.Still030

Mabel Matiz, her zamanki gibi şarkısı kadar klibiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Haber.00_02_31_20.Still025

Klibin 'Onur Haftası'nda yayınlanması dikkat çekti.

Haber.00_03_02_21.Still029

Klipte LGBT vurgusunun olması sosyal medyayı ikiye böldü. Matiz'i kimileri övgü yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları da eşcinsel vurgusundan rahatsızlığını dile getirdi.

MABEL MATİZ'İN KARAKOL ŞARKISININ SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Haber.00_02_43_13.Still027

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al vе dişle

Bana verdin bu zehri amma
Dönеmem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Haber.00_00_44_16.Still017

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."
Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladıSon veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı
Sarık ve cüppeli tarzıyla gündemdeydi! "Hepimiz para alıyorduk" itirafıSarık ve cüppeli tarzıyla gündemdeydi! "Hepimiz para alıyorduk" itirafı
Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Asgari ücrette gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Asgari ücrette gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.