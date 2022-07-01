Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'

Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Karakol' ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekiyor.
Şarkının klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi.
Mabel Matiz, her zamanki gibi şarkısı kadar klibiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Klibin 'Onur Haftası'nda yayınlanması dikkat çekti.
Klipte LGBT vurgusunun olması sosyal medyayı ikiye böldü. Matiz'i kimileri övgü yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları da eşcinsel vurgusundan rahatsızlığını dile getirdi.
Mabel'in yeni klibinden bazı sahneler, yok böyle bir güzellik. Klip de şarkı da mükemmel ötesi. Hele sözler...İnanamıyorum böyle bir şahesere sahip olduğumuza. #Karakol pic.twitter.com/f9BNxq1eF6— haoting ):) (@agaywashere) June 30, 2022
mabel matiz'in yeni klibinden, şarkının sözlerinden ve şu bakıştan nasıl sağ çıktım çıkamadım pic.twitter.com/Gmz4ck81XC— release the beast BIMINI (@pellarkhire) June 30, 2022
Müziğine söyleyecek sözüm yok her zamanki gibi fark yaratmışsın tebrik ederim fakat,— ぞ (@zouzuoze) June 30, 2022
Klip hayır!
Herkesin özeline cinsel tercihine saygımız var evet,yalnız 4 duvar arasında.
Lgbtyi normalleştirmeye kalkmayın kardeş buna saygı duyamam.
"Mabel Matiz - Karakol"
Anlam veremiyorum..— gurbt baran (@gurbt_brn) June 30, 2022
Klip, yorumlar, beğeniler..
Biz iyiyiz değil mi???
Yani şu an lgbtli bı klip için bu alkışlar..
İnanmayanlar değilde inanan kesim bunu hoş mu karşılıyor? O noktada kaldm.
Mabel Matiz karakol
Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al vе dişle
Bana verdin bu zehri amma
Dönеmem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
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