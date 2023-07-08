Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol kuliste öpüştü! Dudak dudağa poz sosyal medyayı ikiye böldü

Yoğun konser maratonuna devam eden Mabel Matiz, 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenlerin arasında yakın arkadaşı Gaye Su Akyol da vardı. Konser sonrası kuliste bir araya gelen iki ünlü ismin, video çekerek öpüştüğü anlar sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Mabel Matiz'in hayranları tarafından yayınlanan görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu paylaşan Mabel Matiz'in hayranı, gelen eleştirilerin ardından şarkıcı Gaye Su Akyol ile Matiz'in dostluklarının 2003 yılına dayandığını ve ikilinin çok yakın arkadaş oldukları da açıkladı.

Öte yandan Gaye Su Akyol'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı da belirtildi.

İki ünlü ismin öpüşme videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da yapılmaya başladı. Bazı kullanıcılar görüntüleri normal karşılarken bazı kullanıcılar iki arkadaşın dudak dudağa görüntüsüne tepki gösterdi.

