Maç bir anda karıştı, polis sahaya girdi ve kaleci ambulansa alındı! BAL'da 4 kırmızı kartın çıktığı müsabakada olaylar bir türlü dinmedi...

BAL'da Burdur'u temsil eden Makü Spor, ligin 11'inci haftasında Sarayönü Belediyespor'u konuk etti. Gazi Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve İzmir bölgesinden Berk Sipahi, Fatma Özlem Tursun ve Osman Öztekin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Burdur Makü, ikinci yarıda kalesinde 2 gol gördü. Burdur Makü bir puanı uzatma dakikalarında Zeki'nin attığı golle kurtardı.

NE OLDUYSA 90'DAN SONRA OLDU

Burdur Makü, 85'inci dakikada Alper ve 90'ıncı dakikada kaleci Murat'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

90'ıncı dakikada iki takım oyuncularının karıştığı olaylar neticesinde hakem Berk Sipahi Burdur, Makü'de yardımcı antrenör Emre Uysal ile Sarayönü Belediyespor yedek kulübesindeki bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi.

KALECİ, AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Çıkan olaylarda fenalaşan Burdur Makü kalecisi Murat ambulansta tedavi edildi. Hakem üçlüsü ise polis korumasında sahadan çıktı.

Bu sonuçla Burdur Makü puanını 20'ye çıkarttı ve beşinci sıradaki yerini korudu. Sarayönü Belediyespor ise 19 puanla 6'ncı sırada kaldı. Burdur Makü önümüzdeki hafta Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak.

