SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maç bir anda karıştı, polis sahaya girdi ve kaleci ambulansa alındı! BAL'da 4 kırmızı kartın çıktığı müsabakada olaylar bir türlü dinmedi...

Maç bir anda karıştı, polis sahaya girdi ve kaleci ambulansa alındı! BAL'da 4 kırmızı kartın çıktığı müsabakada olaylar bir türlü dinmedi...

12.12.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Sarayönü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.

Maç bir anda karıştı, polis sahaya girdi ve kaleci ambulansa alındı! BAL'da 4 kırmızı kartın çıktığı müsabakada olaylar bir türlü dinmedi...

BAL'da Burdur'u temsil eden Makü Spor, ligin 11'inci haftasında Sarayönü Belediyespor'u konuk etti. Gazi Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve İzmir bölgesinden Berk Sipahi, Fatma Özlem Tursun ve Osman Öztekin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Burdur Makü, ikinci yarıda kalesinde 2 gol gördü. Burdur Makü bir puanı uzatma dakikalarında Zeki'nin attığı golle kurtardı.

NE OLDUYSA 90'DAN SONRA OLDU

da824c4a2732228f62c0bbef478682f9

Burdur Makü, 85'inci dakikada Alper ve 90'ıncı dakikada kaleci Murat'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

9ee72b830416a50431e4ab1c499331fd

90'ıncı dakikada iki takım oyuncularının karıştığı olaylar neticesinde hakem Berk Sipahi Burdur, Makü'de yardımcı antrenör Emre Uysal ile Sarayönü Belediyespor yedek kulübesindeki bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi.

KALECİ, AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

87c951c0588ab17c97fb95343862a3f7

Çıkan olaylarda fenalaşan Burdur Makü kalecisi Murat ambulansta tedavi edildi. Hakem üçlüsü ise polis korumasında sahadan çıktı.

6d2ce7ffe04c7c940ca6daf6be9d8c48

Bu sonuçla Burdur Makü puanını 20'ye çıkarttı ve beşinci sıradaki yerini korudu. Sarayönü Belediyespor ise 19 puanla 6'ncı sırada kaldı. Burdur Makü önümüzdeki hafta Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttı
Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdilerRonaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler
Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''
Anahtar Kelimeler:
polis Bölgesel Amatör Lig bal ligi kaleci olay atan ligi

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Dünya Kupası'ndan direkt Süper Lig devine geliyor!

Dünya Kupası'ndan direkt Süper Lig devine geliyor!

Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...

Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.