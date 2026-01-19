Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e mağlup olan Fas Milli Takımı’nda maç sonu duygusal anlar yaşandı. Şampiyonluğu son anda kaçıran ekipte özellikle Youssef En-Nesyri’nin duygularını oldukça yoğun yaşadı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Youssef En-Nesyri, bir süre saha içinde kaldı. Fenerbahçeli golcünün gözyaşlarını uzun süre tutamaması, final gecesinin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

KUPA SENEGAL’E GİTTİ

Finalde Senegal karşısında şampiyonluğu kaçıran Fas, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. En-Nesyri, milli formayla final oynama başarısı gösterse de kupayı kaybeden tarafta kaldı.

ÇOK KONUŞULDU

Maç sonunda yaşanan bu üzüntü dolu anlar sadece tribünlerdeki taraftarların değil, ekran başındaki futbolseverlerin de ilgisini çekti. En-Nesyri’nin sahadaki görüntüleri, finalin ardından en çok paylaşılan kareler arasında yer aldı.