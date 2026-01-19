SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e kaybederek şampiyonluğu kaçıran Fas’ta Youssef En-Nesyri’nin yaşadığı büyük üzüntü geceye damga vurdu. Fenerbahçeli golcü, maçın bitiş düdüğü sonrası uzun süre sahada kalarak gözyaşlarını tutamazken, o anlar final gecesinin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı
Berker İşleyen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e mağlup olan Fas Milli Takımı’nda maç sonu duygusal anlar yaşandı. Şampiyonluğu son anda kaçıran ekipte özellikle Youssef En-Nesyri’nin duygularını oldukça yoğun yaşadı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı 1

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Youssef En-Nesyri, bir süre saha içinde kaldı. Fenerbahçeli golcünün gözyaşlarını uzun süre tutamaması, final gecesinin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

KUPA SENEGAL’E GİTTİ

Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı 2

Finalde Senegal karşısında şampiyonluğu kaçıran Fas, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. En-Nesyri, milli formayla final oynama başarısı gösterse de kupayı kaybeden tarafta kaldı.

ÇOK KONUŞULDU

Maç bitti, herkes onu konuştu! Fenerbahçe nin golcüsü Youssef-En Nesyri sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı 3

Maç sonunda yaşanan bu üzüntü dolu anlar sadece tribünlerdeki taraftarların değil, ekran başındaki futbolseverlerin de ilgisini çekti. En-Nesyri’nin sahadaki görüntüleri, finalin ardından en çok paylaşılan kareler arasında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Thomas Reis: "Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil"Thomas Reis: "Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil"
Fenerbahçe'de 61 yıl sonra ilk! Tedesco bunu da başardıFenerbahçe'de 61 yıl sonra ilk! Tedesco bunu da başardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ağlamak son dakika fenerbahçe Youssef En-Nesyri Afrika Uluslar Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.