Maç durdu: Taraftar tezahürat yağmuruna tuttu! Sahada sincap paniği

İngiltere Championship’te Hull City–Bristol City maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma, sahaya giren bir sincabın oyunu iki kez durdurmasıyla kısa süreliğine kesildi. Hull City, yaşananları sosyal medyada “sahayı bozan sincap” notuyla duyururken, tribünler olayı kahkahalarla karşıladı.

GOL SEVİNCİ GİBİ

Oyun yeniden başladıktan birkaç dakika sonra sincap yeniden sahaya girip kale çizgisini geçerek ağlara doğru koştu. Taraftarlar bu anı gol olmuş gibi tezahüratla karşıladı, kulüp ise “sincap tarafından durdurulduktan sonra oyun yeniden başladı” paylaşımıyla espri yaptı.

Maçı Bristol City 3-2 kazanırken, Hull City zirve yarışında önemli puanlar kaybetti. Bristol ekibi ise bu galibiyetle play-off hattına bir adım daha yaklaştı.