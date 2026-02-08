Mynet Trend

Maç durdu: Taraftar tezahürat yağmuruna tuttu! Sahada sincap paniği

Hull City–Bristol City maçında sahaya giren sincap oyunu iki kez durdurdu. Kale çizgisini geçip ağlara koşan sincap, tribünlerde gol sevinci gibi sevinç yaşattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere Championship’te Hull City–Bristol City maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma, sahaya giren bir sincabın oyunu iki kez durdurmasıyla kısa süreliğine kesildi. Hull City, yaşananları sosyal medyada “sahayı bozan sincap” notuyla duyururken, tribünler olayı kahkahalarla karşıladı.

Maç durdu: Taraftar tezahürat yağmuruna tuttu! Sahada sincap paniği 1

GOL SEVİNCİ GİBİ

Oyun yeniden başladıktan birkaç dakika sonra sincap yeniden sahaya girip kale çizgisini geçerek ağlara doğru koştu. Taraftarlar bu anı gol olmuş gibi tezahüratla karşıladı, kulüp ise “sincap tarafından durdurulduktan sonra oyun yeniden başladı” paylaşımıyla espri yaptı.

Maçı Bristol City 3-2 kazanırken, Hull City zirve yarışında önemli puanlar kaybetti. Bristol ekibi ise bu galibiyetle play-off hattına bir adım daha yaklaştı.

