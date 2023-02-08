Maç için gittikleri Hatay'da depreme yakalanan Bahoken ve Koita korku dolu anları anlattı! "Yıkılan binaları görünce…"

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Depremden etkilenen yerler arasında bulunan Hatay’da o anı yaşayan, Kasımpaşa'da forma giyen Stephane Bahoken ve Fode Koita Fransız basınına açıklama yaptı.

“ODAMDAKİ DOLAPLAR VE PENCERELER KIRILMAYA BAŞLADI"

Bahoken uyuduğu sırada depreme yakalandığını açıkladı ve korku dolu anı anlattı. Bahoken, “Sabah saat 4 civarında kaldığımız otel çok sert bir şekilde sallandı. Deprem başladığında uyuyordum ve birden yatağımın sallandığını fark ettim. Odamdaki dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı.” dedi.

“HER GEÇEN SANİYE DEPREMİN ŞİDDETİ ARTTI”

Bahoken açıklamasına “Her geçen saniye depremin şiddeti artmaya devam etti. Bir dakikadan daha az sürmüş olmalı ama bana en az 5-6 dakika sürmüş gibi geldi. Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için şanslıydık diyebilirim. Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla beraber hareket ettim.” sözleri ile devam etti.

“YIKILAN BİNALARI GÖRÜNCE…”

Ünlü futbolcu “Bazıları çıplak ayakla dışarı çıktı. Otelin önüne geldiğimizde yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde ölebilirdik. Ölümü ucuz atlattık...” dedi.

“ÖLÜMDEM KURTULDUK”

Kasımpaşaspor’da forma giyen bir diğer isim olan Fode Koita ise Fransız medyasından L'equipe'e yaptığı açıklamada, “O iki dakika bana en az bir saat gibi geldi, çok korktuk. Şanslı olduğumuzu söyleyebilirim, hepimiz ölümden kurtulduk.” dedi.

