Mac kullanıcılarına iOS dopingi

Mac bilgisayarlara gelecek olan en önemli özelliklerinden ilki Screen Time olacak. Hatırlayacağınız üzere bu özellik; herhangi bir uygulamada kaç dakika geçirdiğinizi gösterecek. Eğer isterseniz sizin için bu uygulamalara kısıtlama bile getirebiliyor. Günlük olarak belirli bir sınırlama getiriyorsunuz ve Screen Time sizin için tam o sınırlama dolduğunda uygulamayı kapatır.

Eklenecek olan bir diğer özellik de, Siri fonksiyonlarının düzeltilmesi olacak. Normal şartlarda da Mac cihazlarda Siri kullanılabiliyor ancak bunun pek kullanışlı olduğu söylenemez. En az iOS cihazlarındaki kadar gelişmiş bir siri sistemi Mac cihazlarına adapte edilecek.

Son olarak Mac cihazlar için kullanılacak olan özellikler; Aile paylaşması ve Apple kimliği olacak. Bu sayede Apple kimliğinizin paylaşılmasını da kolaylaştırmış olacaksınız. Görüldüğü kadarıyla Apple, tüm şletim sistemleri arasında güçlü bir bağlantı kurmak istiyor. Eğer bu bağlantıları güçlü bir şekilde gerçekleştirebilirse, şirketin elinde rakiplerine karşı kullanabileceği önemli bir koz olacak. Apple’ın bu stratejisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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