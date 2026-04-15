Maç kurşun sesleriyle bölündü! Hakemi hedef alıp ateş açtılar

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da amatör bir futbol karşılaşması kanlı bitti. 48 yaşındaki hakem Javier Ortega, maç sırasında sahaya giren silahlı kişiler tarafından herkesin gözleri önünde vurularak öldürüldü.

SAHAYA GİRDİLER, ATEŞ AÇTILAR

Olay, El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde oynanan karşılaşma sırasında meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre kimliği belirsiz saldırganlar bir anda sahaya girerek hakem Ortega’ya ateş açtı. Talihsiz hakem, oyuncular ve taraftarların gözü önünde yere yığıldı.

MAÇ YARIDA KALDI, HERKES KAÇIŞTI

Silah sesleriyle birlikte sahada ve tribünlerde büyük panik yaşandı. Oyuncular ve izleyiciler can havliyle kaçışırken karşılaşma anında iptal edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ortega’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

“HEDEF GÖZETİLEREK YAPILDI”

Polis yetkilileri saldırının planlı bir infaz olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili cep telefonu görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadı.