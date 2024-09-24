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  4. Maç öncesi stadı yakmışlardı! Maç sonrası hocayı dövdüler... Derbi sonrası ortalık karıştı

Maç öncesi stadı yakmışlardı! Maç sonrası hocayı dövdüler... Derbi sonrası ortalık karıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 07:40
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Sırbistan'ın en önemli derbilerinden Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya gelirken ev sahibi ekibi taraftarları alınan 4-0'lık mağlubiyet oldukça sinirlendirdi. Taraftar bu sonucun ardından soyunma odasını basarken, hocayı da yaraladı. İşte detaylar...

Maç öncesi stadı yakmışlardı! Maç sonrası hocayı dövdüler... Derbi sonrası ortalık karıştı

Sırbistan liginin 9. hafta mücadelesinde Partizan, derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelede rakibine 4-0 mağlup olurken bu durum Partizan taraftarını çileden çıkardı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Partizanlı taraftarlar soyunma odasını bastı. Taraftarlar, futbolculara ve teknik ekibe saldırdı. Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stajonevic, olayların ardından basın toplantısına yüzünde, burnunda kesikler, morluklar ve yara bantlarıyla çıktı.

"KARŞINIZA BÖYLE ÇIKTIĞIM İÇİN..."

aleksandar-stanojevic

"Yara bantlarıyla karşınızda olduğum için üzgünüm. 0-0 olsa buraya gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bundan kaçamazdım. Burada dram yaratmak istemedim. Ama sonuç böyle olduğu için saygı duymam gerekiyordu. Bazı taraftarlar soyunma odasında camı kırdı ve kırılan camlar yüzüme geldi. Fiziksel temas yoktu. Böyle bir sonuçtan sonra ne diyebiliriz ki... Böyle kaybetmek elbette benim açımdan büyük ayıp. Böyle kaybettiğimiz için tüm Partizan taraftarlarından özür dilerim. Rakip üstümüzde harika bir performans gösterdi. Olan biten her şeyin sorumluluğunu elbette üstleniyorum. Üzgünüm, özellikle de evimizde oynadığımız için. Yaşadığım en ağır yenilgi"

'KULÜBÜ SATTI SÖYLEMİ İĞRENÇ'

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"İstifa seslerine ve taraftarların tavrına da saygı duyuyorum. Ayrılmakla ilgili hiçbir sorunum yok. 98 puanı toplayınca da ayrıldım. Ancak 'kulübü sattı' söylemi iğrenç, benim için asla geçerli olamaz"

STADI ATEŞE VERMİŞLERDİ

partizan

Dünyanın en büyük rekabetleri arasında gösterilen Partizan-Kızılyıldız maçı oynanmadan 48 saat önce kimliği belirlenemeyen bazı holiganlar Başkent Belgrad'da bulunan stadyuma gece yarısı girerek sahayı ateşe vermişlerdi. Ezeli rakibe karşı alınan ağır mağlubiyet sonrası öfkelenen Partizan taraftarları bu kez soyunma odasında teknik direktör Aleksandar Stajonevic'in yaralanmasına sebep olacak saldırıyı gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Partizan Derbi son dakika taraftar
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