MAÇ ÖZETİ | Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan daha kazandı.

Ankaragücü, aldığı bu galibiyetle son 4 maçta 10 puan aldı. Antalyaspor ise son 7 maçta 5. kez yenildi.

Maçın yıldızı olan Orgill, bu sezon ilk yarıda hat-trick yapan ilk isim oldu. Ankaragücü'nün diğer golü 90+5'te Boyd'dan geldi. Antalyaspor'un sayıları 19. dakikada Chico ve 29. dakikada Nazım Sangare'nin ayağından geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Boyd’un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros’un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin’in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2

29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2

41. dakikada ceza sahası dışından Pinto’nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3