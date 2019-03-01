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MAÇ ÖZETİ | Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.03.2019 22:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü’nü evinde ağırladı. Maç, konuk takımın 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ ÖZETİ | Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan daha kazandı.

Ankaragücü, aldığı bu galibiyetle son 4 maçta 10 puan aldı. Antalyaspor ise son 7 maçta 5. kez yenildi.

Maçın yıldızı olan Orgill, bu sezon ilk yarıda hat-trick yapan ilk isim oldu. Ankaragücü'nün diğer golü 90+5'te Boyd'dan geldi. Antalyaspor'un sayıları 19. dakikada Chico ve 29. dakikada Nazım Sangare'nin ayağından geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Boyd’un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kontrolünde yandan auta çıktı.
19. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros’un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin’in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2
29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2
41. dakikada ceza sahası dışından Pinto’nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3

İkinci yarı

48. dakikada Antalyaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.
55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan’ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.
75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara’nın ortasında, Mevlüt Erdinç’in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.
90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.
90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4

Stat: Antalyaspor
Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx
Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare xxx, Chico xx (Doğukan dk. 81 x), Charles xx, Hakan xx, Amilton xx, Serdar Özkan xx (Drole dk. 64 x) Fredy (Doukara dk. 57 x) xx, Mevlüt xx
MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat xx (Moulin dk. 58 x), Djedje xx, Hector xxx (Scarione dk. 82 ?), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 75 x), Boyd xxx, Orgill xxx
Golller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk. 29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41), Boyd (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor), Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusic (MKE Ankaragücü)

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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