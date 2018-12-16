Beşiktaş'ı Pektemek ipten aldı! Müthiş maç

6. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin’in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi. 8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven’in şutu direğin yanından auta çıktı. 22. dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega’dan seken top Nwakaeme’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. 31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano’nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi.. 45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Bu sonucun ardından Trabzonspor yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı ve puanını 26 yaptı. Beşiktaş da 26 puana yükseldi.

Trabzonspor'a 2 farkı getiren goller, 45. dakikada Rodallega ile 47. dakikada Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın sayılarını ise 58. dakikada kendi kalesine Onazi ile 90+6. dakikada Mustafa Pektemek attı.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi’nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme’nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. 54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic’in şutu direğin üstünden auta çıktı. 57. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan’ın şutunda Onazi’nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2 65. dakikada Ljajic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR’a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. 86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri’nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi. 87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic’in ceza sahası içine açtığı ortada Caner’in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı. 90+3. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner’in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı. 90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı.

Öte yandan bordo-mavili kafileyi, Vodafone Park'a hareket etmeden önce kaldıkları otelden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yolcu etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.

Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek'in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love'un yerine gol aradı.

Siyah-beyazlılarda kalede Loris Karius görev alırken, savunmada Adriano Correia, Gary Medel, Domagoj Vida ve Necip Uysal oynadı. Hutchinson'un yanında Dorukhan Toköz, rakip atakları engellemeye çalışırken, orta sahanın solunda Jeremain Lens ve sağında da Ricardo Quaresma görev aldı. Adem Ljajic de hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

Hutchinson, rekor maçına çıktı

Siyah-beyazlı takımın 15. haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer alan Atiba Hutchinson, rekor maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.