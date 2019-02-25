F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanışında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe 2. yarıda geri döndü ve maç 3-3 sona erdi.
Beşiktaş'a ilk yarıda üstünlüğü getiren goller 10. dakikada Gökhan Gönül, ilki penaltıdan olmak üzere 18. ve 45+2. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi.
Fenerbahçe'nin sayılarını ise 55. dakikada Miha Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, siyah-beyazlı takım puanını 40 yaptı ve lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe ise üst üste 2. beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Rizespor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT
10. dakikada Kagawa’nın serbest vuruşunda Skrtel’den seken top Vida’da kaldı. Vida’nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
14. dakikada Hasan Ali’nin Gökhan Gönül’e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR’a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.
18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan’nın solundan filelere gönderdi. 2-0
45. dakikada Soldado’nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar’ın kaleye çektiği şut, Mirin’in müdahalesiyle kornere çıktı.
45+1. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü.
Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi.
TOLGAY ARSLAN'A PROTESTO
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü.
Sarı-lacivertli taraftarların, ısınma hareketleri sırasında tribüne ilk çağırdığı isim Tolgay Arslan oldu. Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölgeye giden Tolgay, taraftarı selamladı. Bu sırada Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi. Tolgay'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuya doğru yabancı madde de attı.
Tolgay Arslan ayrıca Vodafone Park'a tam 118 gün sonra çıktı. Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, yaklaşık 4 ay sonra Vodafone Park'ta bu sefer rakip olarak sahada yer aldı.
DÖRT FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı.
Yedek kulübesindeki Serdar Aziz de görev alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçını oynayacak.
SOLDADO DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, 3 maç sonra formasına kavuştu.
Kırmızı kart cezası olduğu için geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Soldado, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.
YANAL'IN 5 YIL SONRA DERBİ HEYECANI
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park'ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.
Ülker Stadı'ndan toplu olarak Vodafone Park'a gelen 2 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan yere giriş yaptı.
Taraftarlar, maçtan önce de takımlarına büyük destek verdi. İki takım taraftarları arasında maçtan önce küfürlü atışmalar da oldu.
ABDULLAH ÇEVRİM UNUTULMADI
Fenerbahçeli oyuncular sahaya, hayatını kaybeden sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcusu Abdullah Çevrim'i anmak için kollarına siyah bant takarak çıktı.
Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim için ayrıca maçtan önce de saygı duruşunda bulunuldu.
BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamayan Adem Ljajic'in yerine hücuma dönük orta sahada Shinji Kagawa'ya görev verdi. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Kagawa, transferinin ardından ilk kez 11'de forma şansı buldu. Japon futbolcu, ayrıca siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını da Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Güneş, derbi maçta savunmanın solunda da değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu bölgede oynattığı Caner Erkin'e yedekler arasında yer verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Adriano şans buldu.
BAKANLAR GÜL VE KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ
Derbi maçı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ali Koç, mücadeleyi beraber izledi.
İLK DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.
QUARESMA YEDEK
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma, derbi mücadelesine yedek başladı.
Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı.
Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu.
Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.
Karşılaşmayı 35 bine yakın seyirci izledi. Siyah-beyazlılar, takımlarına büyük destek verdi.
Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçta görev alamayan Adem Ljajic için tribünde pankart açtı.
Düelloda gülen Dortmund
Galatasaray'a Mariano şoku!
Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!
Juve moral buldu
Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
Kartal 4'te 4 peşinde
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti
Fenerbahçe için bomba iddia!
Fikret Orman'dan adaylık sözleri
Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum