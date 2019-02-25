F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

10. dakikada Kagawa’nın serbest vuruşunda Skrtel’den seken top Vida’da kaldı. Vida’nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 14. dakikada Hasan Ali’nin Gökhan Gönül’e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR’a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan’nın solundan filelere gönderdi. 2-0 45. dakikada Soldado’nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar’ın kaleye çektiği şut, Mirin’in müdahalesiyle kornere çıktı. 45+1. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Rizespor'u konuk edecek.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, siyah-beyazlı takım puanını 40 yaptı ve lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe ise üst üste 2. beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi.

Beşiktaş'a ilk yarıda üstünlüğü getiren goller 10. dakikada Gökhan Gönül, ilki penaltıdan olmak üzere 18. ve 45+2. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi. Fenerbahçe'nin sayılarını ise 55. dakikada Miha Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanışında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe 2. yarıda geri döndü ve maç 3-3 sona erdi.

Sarı-lacivertli taraftarların, ısınma hareketleri sırasında tribüne ilk çağırdığı isim Tolgay Arslan oldu. Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölgeye giden Tolgay, taraftarı selamladı. Bu sırada Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi. Tolgay'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuya doğru yabancı madde de attı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü.

Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezası olduğu için geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Soldado, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Tolgay Arslan ayrıca Vodafone Park'a tam 118 gün sonra çıktı. Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, yaklaşık 4 ay sonra Vodafone Park'ta bu sefer rakip olarak sahada yer aldı.

YANAL'IN 5 YIL SONRA DERBİ HEYECANI

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park'ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

Ülker Stadı'ndan toplu olarak Vodafone Park'a gelen 2 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan yere giriş yaptı.

Taraftarlar, maçtan önce de takımlarına büyük destek verdi. İki takım taraftarları arasında maçtan önce küfürlü atışmalar da oldu.

ABDULLAH ÇEVRİM UNUTULMADI

Fenerbahçeli oyuncular sahaya, hayatını kaybeden sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcusu Abdullah Çevrim'i anmak için kollarına siyah bant takarak çıktı.

Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim için ayrıca maçtan önce de saygı duruşunda bulunuldu.