SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

27.11.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor
Selim Ay

Selim Ay

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla son sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

20' Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Umar'ın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Lung'u geçen topu Hosseini yatarak kornere çeldi.

27' Campanharo'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Carole'nin dönüp vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

32' kazanılan faul atışında, Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, savunmaya çarparak filelere gitmekte olan topu kaleci Lung, son anda çelmeyi başardı.

41' sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Campanharo'nun ortasında, penaltı noktasında yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

48' sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte iyi yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kaleci Lung'un üzerinden filelere gitti: 1-0.

59' sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Boldrin'in ortasında penaltı noktasında Boyd'un gelişine vuruşunda, kaleci Lung'un tokatlayarak oyun alanına çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68' rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde Boldrin'in sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

82' Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Mane'nin kafa ile içeri çevirdiği topta Holmen'in ters vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Sabo (Dk. 84 Alper Potuk), Umar (Dk. 90+3 Dabo), Boldrin, Boyd (Dk. 73 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 73 Yasin Pehlivan)

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole (Dk. 73 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 56 Mane), Campanharo, Kemen, Mustafa Pektemek (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), İlhan Parlak (Dk. 80 Ramazan Civelek), Gavranovic

Gol: Dk. 48 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 86 Mane (Yukatel Kayserispor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Tahir Kıran'dan flaş G.Saray açıklamasıTahir Kıran'dan flaş G.Saray açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Avrupa devi, Kerem'e hayran kaldı

Avrupa devi, Kerem'e hayran kaldı

Soruşturma şoku! Pjanic dosyası da incelemede

Soruşturma şoku! Pjanic dosyası da incelemede

Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'e geri dönüyor!

Beğeni yağdı! Yıldız isimden transfer mesajı

Beğeni yağdı! Yıldız isimden transfer mesajı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.