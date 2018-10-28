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Aslan Malatya'da ağır yaralı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.10.2018 19:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, bir deplasmandan daha eli boş dönüyor. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olurken, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon ligdeki 3. mağlubiyetini alan ve yine deplasmanda kaybeden Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe derbisi öncesi Belhanda'yı sakatlığa, Mariano'yu da cezaya kurban verdi.

Aslan Malatya'da ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon deplasmandaki 3. yenilgisini aldı. Ev sahibi Malatyaspor'un gollerini 35. dakikada Mitchell Donald ve 66. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Galatasaray'da 45+1. dakikada Mariano gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig'de 19 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 15'e çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Pereira’nın altıpas içine gönderdiği topa Boutaıb dokundu meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Donk cezasahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem şutunu çekti top auta çıktı.
32. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça’nın şutu az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Boutaıb’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0

İkinci yarı

53. dakikada altıpas içine indirilen topa Rodrigues dokundu top direğin dibinden dışarı çıktı.
64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Adem gole çevirdi. 2-0
68. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Muğdat kafayla dokundu. Malatya defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarttı.
73. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın şutunu kaleci Farnolle çeldi. Dönen topa Ndiaye kafayla dokundu meşin yuvarlak dışarı çıktı.
83. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Ahmet Çalık kafayla dokundu top üstten dışarı çıktı.

Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Guilherme xxx (Aleksic dk. 85 ?), Murat xxx, Boutaıb xx, Adem xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Ahmet Ildız dk. 57 xx), Donald xxx (Muniru dk. 75 x), Murat Akça xx, Chebake xx, Erkan Kaş xxx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Rodrigues x, Selçuk xx, Belhanda x (Ahmet Çalık dk. 30 xx), Sinan x (Yunus dk. 74 x), Linnes x (Muğdat dk. 56 xx), Donk xx, Ndıaye xx, Ömer Bayram xx, Ozan Kabak xxx
Goller: Donald (dk. 36), Adem (dk. 64 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Farnolle, Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'e karşı oynadığı maçta sakatlık geçiren Eren Derdiyok ile Yuto Nagatomo müsabakanın kadrosuna alınmazken, o karşılaşmada ilk 11'de başlayan Maicon Roque ise yedeğe çekildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Mariano Filho ve Selçuk İnan forma giydi.

Galatasaray'da Eren Derdiyok ve ameliyat edilen Nagatomo'nun yanı sıra, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Donk stoperde, Mariano sağ açıkta

Galatasaray'da eksikler nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu Ryan Donk stoperde, sağ bek Mariano ise sağ açıkta görev yaptı.

Kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Terim, savunmayı Martin Linnes, Ozan Kabak, Donk ve Ömer Bayram'dan oluşturdu.

Galatasaray'ın orta sahasında Selçuk İnan ve Badou Ndiaye forma giyerken, sağ açıkta Mariano, sol açıkta ise Garry Rodrigues sahaya çıktı. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın görev aldığı sarı-kırmızılı takımın santrforu olarak ise Sinan Gümüş sahada yer aldı.

Yedek kulübesinde altyapıdan 4 oyuncu

Galatasaray'ın yedek kulübesinde takımın altyapısında yetişen 4 futbolcu bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, altyapıdan yetişen genç oyuncular Atalay Babacan, Recep Gül, Celil Yüksel ile Yunus Akgün'ü Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasına aldı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik oldu.

Selçuk İnan bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, bu sezon ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Selçuk İnan, bu sezon Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Göztepe ve Bursaspor, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11'i ile çıkardı.

Erol Bulut, sakatlığı bulunan Aleksic'in yerine Boutaib'e, sarı kart cezalısı Mina'nın yerine Murat Akça'ya, yedeğe çektiği Rahman Buğra Çağıran'ın yerine ise Erkan Kaş'a maçta şans verdi.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti.

Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fetö yardım edemeyince olmuyo dmi gs? fincanı taştan yoğurdu yaştan dürümü lavaştan ayranı benden yoğurdu senden hoppa cuppa mırrıh cırrıh ebicik kubicik HAHAHAHAHA :):):):):)))
FETÖCÜ HAİNLERİN SONU HEP BÖYLE ZİLLETTİR
HAKAN ŞÜKÜR ATTI 2-2 OLDU DAKİKA 90+15 TEMMUZ
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