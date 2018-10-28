Kadıköy'de büyük yıkım!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk etti. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynadığı maçta Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ricardo Faty, 74. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç, 77. dakikada Moestafa El Kabir kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 89. dakikada Michael Frey attı. Fenerbahçe'de 71. dakikada Islam Slimani kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 9 puanla kalıp 15. sırada yer aldı. Ankaragücü ise bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti.

33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti.

35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarı 51. 50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bifouma’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan El Kabir’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Jailson’un kafa vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada sağ taraftan Isla’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani arka direğe indirdi. Arka direkte kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak Korcan’a çarparak kornere gitti.

69. dakikada Bifouma’nın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Djedje’ye Benzia’nın yaptığı müdahalede hakem Hüseyin Göçek’i VAR uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Göçek, penaltıya hükmetti.

74. dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun’un sağından ağlarla buluştu. 0-2

77. dakikada Bifouma’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Harun'la karşı karşıya kalan El Kabir’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun’dan sekerek ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada Valbuena'nın uzaktan sert şutunda Korcan'ın sektirdiği top Frey'de kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-3

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Esat Sancaktar xx

Fenerbahçe: Harun x, Isla x, Nestadter x, Skrtel x, Hasan Ali x, Oğuz Kağan x (Frey dk. 60 x), Jailson x, Ayew x, İsmail Köybaşı x (Valbuena dk. 74 ?), Benzia x (Eljif dk. 84 ?), Slimani x

Ankaragücü: Korcan xxxx, Erdem xxx, Yalçın Ayhan xxx (Kone dk. 45+1 xxx), Alihan xxx (Sedat dk. 45+5 xxx), Pinto xxx, Faty xxx, Djedje xxxx, Bifouma xxxx, Kenan xxx, Kubilay xxx, El Kabir xxxx (İlhan dk. 78 xx)

Goller: Faty (dk. 35), Erdem (dk. 74 pen.), El Kabir (dk. 77) (Ankaragücü), Frey (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Slimani (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Hasan Ali, İsmail Köybaşı, Skrtel, Benzia (Fenerbahçe), Bifouma, Kenan, Faty, El Kabir, Kubilay (Ankaragücü) MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi. Kalede yine Harun Tekin'i oynatan Cocu, savunma üçlüsünü Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin ve Yassine Benzia'dan oluşturan Cocu, sağda Mauricio Isla, solda ise İsmail Köybaşı'na şans verdi. Hollandalı çalıştırıcı forvette ise Andre Ayew ve İslam Slimani'yi tercih etti. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, 21 kişilik kadroda yer almadı. Cocu çift santrfordan vazgeçmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, MKE Ankaragücü karşısında yine çift forvet oynattı. Son 4 resmi maçta çift santrfor ile takımını sahaya süren Cocu, MKE Ankaragücü karşısında da sistemini bozmadı. Hollandalı çalıştırıcı, Michael Frey'i yedek soyundururken, ileri uçta İslam Slimani'nin yanında Andre Ayew'i görevlendirdi. Oğuz Kağan Güçtekin yaklaşık 9 ay sonra

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'de yaklaşık 9 ay sonra ilk 11'de şans buldu. Oğuz Kağan, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonun 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de forma giymişti. İsmail Köybaşı yeniden 11'de Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Köybaşı, MKE Ankaragücü karşısında yeniden ilk 11'de şans buldu. Bu sezon 1'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si ise ligde olmak üzere toplam 3 maçta ilk 11'de oynayan İsmail Köybaşı, Cocu tarafından 4. kez ilk 11'de görevlendirildi. Pozisyonunun aksine Demir Grup Sivasspor maçında sol açıkta forma giyen İsmail, MKE Ankaragücü karşısında da aynı yerde oynadı. Cumhuriyet Bayramı unutulmadı Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Kulübün tüm branşlarını temsil eden sporcular ile hazırlanmış slayt gösterisi esnasında Fenerbahçeli futbolcular orta sahada bir araya geldi. Öte yandan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü taraftarları karşılaşma öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutladı.