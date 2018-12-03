MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bu maçta da penaltıda gole izin vermemiş oldu. Kaçan penaltı atışından sonra Samuel Eduok topu ağlara gönderdi ancak alan ihlali gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu pozisyona Kasımpaşalı futbolcular itiraz etti.
Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, 54. dakikada ikinci kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.
Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 8'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.
16. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mehmet Topal, topu arka direğe aşırttı. Arka direkte Neustaedter'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
17. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında altıpas üzerinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin ceza yayı dışından sağ taraftan etkili ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
25. dakikada Valbuena'nın soldan ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
32. dakikada Diagne'nin uzaktan vuruşunda kaleci Harun Tekin, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Skrtel, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38. dakikada Eljif Elmas'ın kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa, çok önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Topu kapan Trezeguet, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı sağdan bindiren Eduok'a aktardı. Bu oyuncunun, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.
40. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sol ayağıyla yerden vuruşunda, top direk dibinden auta çıktı.
44. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan ortasına ön direkte Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
45+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Slimani'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Skrtel'in yerden ortasında Özgür Çek, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 2-1 önde tamamladı.
48. dakikada kazanılan serbest vuruştaTrezeguet ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eduok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Ekici, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Slimani, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.
54. dakikada Trezeguet’nin sol kanattan yaptığı ortada Ben Youssef kafayla arka direğe gönderdi. Müsait pozisyondaki Diagne, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2
70. dakikada Barış Alıcı’nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Eljif kafayı vurdu ancak yandan az farkla auta gönderdi.
71. dakikada Edouk’un pasında topla buluşan Pavelka, müsait durumdaki Trezeguet’yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
80. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde önce Mehmet Topal ardından Frey kafayla havalandırdı. Son olarak boşta kalan topa Eljif vurdu ancak Ramazan topu kornere gönderdi.
90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ramazan’ın yumrukladığı topa Neustadter kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Erdinç Sezertan xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla x, Neustadter xxx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Eljif xx (Reyes dk. 90+1 ?), Barış xx, Mehmet Ekici x (Benzia dk. 65 xx), Valbuena xxx (Frey dk. 66 xx), Slimani x
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Özgür Çek x (Veigneau dk. 69 xx), Pavelka xx (Josue Sad dk. 81 ?), Sadiku xx, Trezeguet xxx (Koita dk. 89 ?), Tarkan xxx, Eduok xx, Diagne xxx
Goller: Diagne (dk. 21 ve 54) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kaldıkları maçın kadrosunda biri zorunlu üç değişikliğe gitti.
Kırmızı kart cezalısı Jailson Marques Siqueira kadroda yer almazken, Yassine Benzia ile Michael Frey, yedekler arasında oturdu.
Koeman, bu isimlerin yerine Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve İslam Slimani'ye ilk 11'de şans verdi.
Mehmet Ekici, 3 ay sonra ilk 11'de
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici, 3 ay sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.
Son olarak ligin 4. haftasında 1 Eylül'de oynanan Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mehmet, 14 resmi maç sonra 11'de oynadı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı da Süper Lig'de 11 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Barış, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'le oynanan maçta da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
Fenerbahçe'de 6 eksik
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Jailson ve Roberto Soldado ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve Alper Potuk, kadroda yer almadı.
Tribünler dolmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçında tribünleri doldurmadı.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısına yakını boş kaldı.
Kasımpaşa'yı destekleyen 100'e yakın taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.
Mustafa Denizli'den tek değişiklik
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak takımını çıkardı.
Lacivert-beyazlıların geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Loret Sadiku, ilk 11'e döndü.
Geçen hafta ilk 11'de yer alan Josue Sa, yedek kulübesinde maça başladı.
Öte yandan sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita, maç kadrosuna girdi.
3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde anlamlı davranış
Fenerbahçe Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir davranışta bulundu.
Görme engelli Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özat, sarı-lacivertli takımın kadrosunu anons etti.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular da sahaya "Kalpler engel tanımaz" pankartıyla çıktı.
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