MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bu maçta da penaltıda gole izin vermemiş oldu. Kaçan penaltı atışından sonra Samuel Eduok topu ağlara gönderdi ancak alan ihlali gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu pozisyona Kasımpaşalı futbolcular itiraz etti.

dakikada Mbaye Diagne, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve bu gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe, 44. dakikada Roman Neustadter ile beraberliği sağladı. 45. dakikada Kasımpaşalı Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, 54. dakikada ikinci kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 8'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.

16. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mehmet Topal, topu arka direğe aşırttı. Arka direkte Neustaedter'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında altıpas üzerinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin ceza yayı dışından sağ taraftan etkili ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

25. dakikada Valbuena'nın soldan ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Diagne'nin uzaktan vuruşunda kaleci Harun Tekin, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Skrtel, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Eljif Elmas'ın kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa, çok önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Topu kapan Trezeguet, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı sağdan bindiren Eduok'a aktardı. Bu oyuncunun, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.

40. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sol ayağıyla yerden vuruşunda, top direk dibinden auta çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan ortasına ön direkte Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

45+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Slimani'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Skrtel'in yerden ortasında Özgür Çek, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1