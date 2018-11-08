Beşiktaş 87'de yıkıldı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçını 29 Kasım günü Sarpsborg ile deplasmanda oynayacak. Genk ise aynı Malmö'nün konuğu olacak.

50. dakikada Maehle’nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti. 58. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel’in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 79. dakikada Ljajic’in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge’nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti. 87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne’in ceza sahası dışına pasında Berge’in sert şutu Vida’ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

MAÇTAN NOTLAR

UEFA listesinde yer almayan, formsuzluk ve sakatlık problemi yaşayan oyuncular nedeniyle bazı bölgelerde sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Genk karşısında sürpriz isimlere yer verdi.

Güneş, ilk olarak son haftalarda yediği gollerden dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Loris Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan Şenol Güneş 2'nci sürprizi ise sağ bekte yaptı. Sağ bek mevkisinde Gökhan Gönül'ün sakatlığından dolayı Necip Uysal yer alırken, Dorukhan Toköz ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz bu müsabakada ilk 11'de yer alarak ilk kez Beşiktaş forması ile ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

Hücum bölgesinde de sürprizlere yer veren Şenol Güneş, oynaması beklenen Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a görev verdi ve Sırp futbolcuyu yedekte bekletti. Santrforda beklendiği gibi Babel'i oynatan Güneş'in hücumdaki diğer tercihleri Quaresma ve Lens oldu.

Beşiktaş, Genk karşısına şu 11 ile çıktı: Tolga Zengin - Necip - Pepe - Vida - Caner - Dorukhan - Medel - Quaresma -Oğuzhan -Lens ve Babel'den oluşan kadro ile çıktı.