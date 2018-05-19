MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

Galatasaray son virajda hata yapmadı ve Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti ve diğer sonuçlara bakmaksızın ligi şampiyon tamamladı.

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Galatasaray'a Göztepe karşısında hem galibiyeti hem de şampiyonluğu getiren golü, 66. dakikada Bafetimbi Gomis penaltıdan kaydetti. Gomis, ligdeki 29. golünü kaydetti ve Spor Toto Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray, puanını 75. yaptı ve tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray, en son şampiyonluğunu 2014/15 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetiminde elde etmişti.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de Galatasaray'la 7. lig şampiyonluğuna ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.