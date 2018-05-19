MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

Galatasaray son virajda hata yapmadı ve Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti ve diğer sonuçlara bakmaksızın ligi şampiyon tamamladı.
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Galatasaray'a Göztepe karşısında hem galibiyeti hem de şampiyonluğu getiren golü, 66. dakikada Bafetimbi Gomis penaltıdan kaydetti. Gomis, ligdeki 29. golünü kaydetti ve Spor Toto Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.
Galatasaray, puanını 75. yaptı ve tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray, en son şampiyonluğunu 2014/15 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetiminde elde etmişti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de Galatasaray'la 7. lig şampiyonluğuna ulaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Atiker Konyaspor müsabakasına göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Cezalı futbolcular Andre Poko ve Halil Akbunar'ın yerine Rajko Rotman ve Yoan Gouffran mücadele etti.
Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.
Göztepeli futbolcular sahaya "Multipl Skleroz'un farkındayız, İzmir MS Derneği ile yol arkadaşıyız." yazılı pankartla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.
Stat doldu
Stadın tamamı dolarken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını otel çıkışında da yalnız bırakmadı ve tezahüratlarla destek verdi.
Galatasaray taraftarının stada girişi sırasında güvenlik güçleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Müsabakadan önce Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe forması giydikten sonra 1960'da Galatasaray'a transfer olan eski milli futbolcu Bahri Altıntabak'a plaket verdi.
FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.
20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
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