Trabzonspor İzmir'de yara sardı!

Göztepe - Trabzonspor maçında kazanan, 2-1'lik skorun ardından Trabzonspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Bornova Stadyumunda oynandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Hugo Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti. Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Trabzonspor, puanını 36 yaptı. Göztepe ise son 6 maçının 5'ini kaybetti ve 25 puanda kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Göztepe ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! YÜKSELEN DEĞER YUSUF YAZICI MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.

20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.

27. dakikada Rodallega’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1

İkinci yarı 52. dakikada Ekuban’ın pasında kale önünde topla buluşan Yusuf’un vuruşunda top Beto’da kaldı.

68. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Rodallega kendi yarı alanından kaleyi yokladı, top oyun alanını terk etti.

69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler’i ceza sahası içinde indirince hakem penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltıda topun başına geçen Deniz Kadah’ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında bekleyen Abdülkadir’e çıkardı. Abdülkadir, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-2

90. dakikada Abdülkadir’in içeri çevirdiği topu Kadu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı. 1-3 Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan x (Halil dk. 68 x), Poko xx, Borges x (Deniz dk. 46 xx), Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome x (Ghilas dk. 73 x)

Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xxx (Ali Osman dk. 90+3 ?), Yusuf xxx (Murat dk. 90+2 ?), Sosa xx, Ekuban xx (Batuhan dk. 86 ?), Nwakaeme xx, Rodallega xxx

Goller: Deniz Kadah (dk. 70 pen.), Rodallega (dk. 27), Abdülkadir Parmak (dk. 73) (Trabzonspor), Kadu (dk. 90 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Berkan, Yasin (Göztepe), Hosseini (Trabzonspor)