Trabzonspor İzmir'de yara sardı!

Göztepe - Trabzonspor maçında kazanan, 2-1'lik skorun ardından Trabzonspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Bornova Stadyumunda oynandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Hugo Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Trabzonspor, puanını 36 yaptı. Göztepe ise son 6 maçının 5'ini kaybetti ve 25 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Göztepe ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.
20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Rodallega’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1
İkinci yarı
52. dakikada Ekuban’ın pasında kale önünde topla buluşan Yusuf’un vuruşunda top Beto’da kaldı.
68. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Rodallega kendi yarı alanından kaleyi yokladı, top oyun alanını terk etti.
69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler’i ceza sahası içinde indirince hakem penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada penaltıda topun başına geçen Deniz Kadah’ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında bekleyen Abdülkadir’e çıkardı. Abdülkadir, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-2
90. dakikada Abdülkadir’in içeri çevirdiği topu Kadu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı. 1-3
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan x (Halil dk. 68 x), Poko xx, Borges x (Deniz dk. 46 xx), Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome x (Ghilas dk. 73 x)
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xxx (Ali Osman dk. 90+3 ?), Yusuf xxx (Murat dk. 90+2 ?), Sosa xx, Ekuban xx (Batuhan dk. 86 ?), Nwakaeme xx, Rodallega xxx
Goller: Deniz Kadah (dk. 70 pen.), Rodallega (dk. 27), Abdülkadir Parmak (dk. 73) (Trabzonspor), Kadu (dk. 90 k.k.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Berkan, Yasin (Göztepe), Hosseini (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi Göztepe, Trabzonspor karşısında son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Ligde 23. haftaya düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nün 1 puan önünde giren Göztepe'de son oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre ilk 11'inde 6 farklı isim mücadele etti. Teknik direktör Kemal Özdeş, sakatlığı bulunan Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran, Halil Akbunar ve Deniz Kadah'ın yerine Berkan Emir, Kadu, Celso Borges, Serdar Gürler, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome'a şans verdi.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Maç kadrosunda 16 ismin bulunduğu Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Kaleci Arda Akbulut'un yanı sıra Vahid Amiri ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Uğurcan Çakır, Abulkadir Parmak ve Filip Novak forma giydi.
Trabzonspor'un İzmir kafilesinde yer alan oyunculardan Vahid Amiri ve Muzaffer Cem Kablan maç kadrosunda yer almadı.
Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.
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