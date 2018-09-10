MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 14: Rakip sahada yaptığımız baskı başarı getirdi ve Hakan Çalhanoğlu'nun kafasıyla topu Oğuzhan Özyakup'a aktardı. Ceza sahası dışında şut açısı arayan Oğuzhan Özyakup şutunu çekti fakat üstüne gelen topu kaleci Robin Olsen kontrol etti.

Dakika 18: Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cengiz Ünder sağ kanatta hızla defansın arkasına sarktı ve ceza sahası içinde müsait durumda olan Cenk Tosun'a yerden ortasını yaptı fakat Victor Lindelöf topa son anda müdahale edip uzaklaştırdı.

Dakika 20: Milli Takımımız Cengiz Ünder ile gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında defansın arasına sarkan Cenk Tosun topu ayağından açtı, açısını kaybetti ve topu Hakan Çalhanoğlu'ya aktardı. Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışında uygun durumda olan Cengiz Ünder'e topu aktardı ve şut açısı arayan Cengiz'in sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

Dakika 29: İsveç Marcus Berg ile gole yaklaştı. Orta sahada havadan ikili mücadelede Isaac Thelin'in indirdiği topu Marcus Berg Kaan Ayhan'dan önce konrol ederek bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu son anda kalesinden çıkan Sinan Bolat açıyı iyi kapatarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Viktor Claesson'un yaptığı aşırtma vuruş ise kaleyi bulmadı ve defansımız topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 34: İsveç Milli Takımımız karşısında Isaac Thelin'in attığı golle malesef 1-0 öne geçti. Sebastian Larsson'un uzun pasında ceza sahası içi sol tafta topla buluşan Ludwig Augustinsson topu kafayla içeri çevirdi. İçeri çevrilen topta Isaac Thelin kafa vuruşunu yapıyor ve top direkten döndü, direkten dönen top tekrar önünde kalan Isaac Thelin topu filelerimize gönderdi. Milli Takımımız için şansız bir an. İsveç 1-0 Türkiye.

Dakika 43: İsveç Marcus Berg ile gole yaklaştı. Albin Ekdal Ludwig Augustinsson ile girdiği verkaç sonrası sağ kanatta boş olan Marcus Berg'e pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Marcus Berg sert bir vuruş yaptı ve top üstten auta gitti.