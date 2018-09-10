MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan A Milli futbol takımımız Rusya’nın ardından ikinci maçında deplasmanda İsveç’e konuk oldu.
Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen milli takım, oyunu bırakmadı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Türkiye, İsveç karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
İsveç 34. dakikada Thelin ve 49. dakikada Larsson ile 2-0 öne geçti ve bu gollerden sonra millilerimiz sahneye çıktı. 51. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, skoru 2-1'e getirdi. Türkiye'ye galibiyeti ise Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba getirdi.
88 ve 90+2. dakikalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu, kaydettiği iki golle skoru 3-2'ye getirdi mücadele bu sonuçla sona erdi.
Müthiş geri dönüşün ardından Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. İsveç ise ilk maçından puansız ayrılmış oldu.
İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Albin Ekdal, Berg, Claesson, Jansson, Jimmy Durmaz, Thelin
Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 14: Rakip sahada yaptığımız baskı başarı getirdi ve Hakan Çalhanoğlu'nun kafasıyla topu Oğuzhan Özyakup'a aktardı. Ceza sahası dışında şut açısı arayan Oğuzhan Özyakup şutunu çekti fakat üstüne gelen topu kaleci Robin Olsen kontrol etti.
Dakika 18: Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cengiz Ünder sağ kanatta hızla defansın arkasına sarktı ve ceza sahası içinde müsait durumda olan Cenk Tosun'a yerden ortasını yaptı fakat Victor Lindelöf topa son anda müdahale edip uzaklaştırdı.
Dakika 20: Milli Takımımız Cengiz Ünder ile gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında defansın arasına sarkan Cenk Tosun topu ayağından açtı, açısını kaybetti ve topu Hakan Çalhanoğlu'ya aktardı. Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışında uygun durumda olan Cengiz Ünder'e topu aktardı ve şut açısı arayan Cengiz'in sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.
Dakika 29: İsveç Marcus Berg ile gole yaklaştı. Orta sahada havadan ikili mücadelede Isaac Thelin'in indirdiği topu Marcus Berg Kaan Ayhan'dan önce konrol ederek bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu son anda kalesinden çıkan Sinan Bolat açıyı iyi kapatarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Viktor Claesson'un yaptığı aşırtma vuruş ise kaleyi bulmadı ve defansımız topu uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 34: İsveç Milli Takımımız karşısında Isaac Thelin'in attığı golle malesef 1-0 öne geçti. Sebastian Larsson'un uzun pasında ceza sahası içi sol tafta topla buluşan Ludwig Augustinsson topu kafayla içeri çevirdi. İçeri çevrilen topta Isaac Thelin kafa vuruşunu yapıyor ve top direkten döndü, direkten dönen top tekrar önünde kalan Isaac Thelin topu filelerimize gönderdi. Milli Takımımız için şansız bir an. İsveç 1-0 Türkiye.
Dakika 43: İsveç Marcus Berg ile gole yaklaştı. Albin Ekdal Ludwig Augustinsson ile girdiği verkaç sonrası sağ kanatta boş olan Marcus Berg'e pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Marcus Berg sert bir vuruş yaptı ve top üstten auta gitti.
İkinci yarı
Dakika 49: İsveç Milli Takımımız karşısında Viktor Claesson'un attığı golle malesef farkı ikiye çıkardı. Yarı sahamızda Mehmet Zeki Çelik'in kaybettiği topu kapan Isaac Thelin pasını Viktor Claesson'a aktardı. Topla buluşan Viktor Claesson ceza sahasına paralel şut açısı arayıp köşeye sert bir şut çekti ve malesef top ağlarımızla buluştu. İsveç 2-0 Türkiye
Dakika 51: Milli takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle İsveç karşısında farkı bire indirdi. Sağ taraftan Mehmet Topal'ın uzun pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu Mikael Lustig'i ekarte edip yerden köşeye vuruşunu yaptı ve farkı bire indirdi. İsveç 2-1Türkiye
Dakika 53: Milli takımımız Cenk Tosun ile gole çok yaklaştı. Sağ taraftan topla ceza sahasına giren Mehmet Topal yerden pasını Cenk Tosun' a ulaştırdı fakat açısını kaybeden Cenk Tosun'un sol ayağıyla yaptığı vuruş defansa çarpıup kornere gitti.
Dakika 70: Milli Takımımız Cenk Tosun ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Okay Yokuşlu orta sahadan buluştuğu topu sol kanatta atağa çıkan Ömer Bayram'a aktardı. Ömer Bayram ceza sahası içine yaptığı sert ortaya iyi yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı fakat kaleci Robin Olsen topu son anda çeldi.
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