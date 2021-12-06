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MAÇ ÖZETİ | Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor

06.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 5 maça çıktı.

MAÇ ÖZETİ | Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçtır kazanamayan Konyaspor, puanını 27 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 5 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

3' Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.

6' Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük


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Spor Toto Süper Lig Konyaspor Yeni Malatyaspor
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