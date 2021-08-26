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MAÇ ÖZETİ | Kopenhag 5-0 Sivasspor

26.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Parken Stadyumu’nda karşılaştı. 5-0 kaybeden temsilcimiz, Avrupa kupalarına veda etti.

MAÇ ÖZETİ | Kopenhag 5-0 Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. İlk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda güçlü rakibi karşısında tutunamadı ve 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Sivasspor rövanş maçında da kaybetti. Sivasspor böylece Avrupa Kupalarına bu sezon veda etmiş oldu. Güçlü rakibi karşısında zorlanan Sivasspor karşısında Danimarka ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ

5'inci dakikada Hakan'ın ceza alanında kafayla indirdiği topa Kayode vuruşunu yaptı, kaleci Grabara yerden gelen topu kontrol etti.

9'uncu dakikada solan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Kayode kafayla arkaya aşırdı, kalecinin uzaklaştırmak istediği topa Hakan vurmak istedi, üstten dışarı gitti.

20'nci dakikada Kopenhag atağında Daramy'nin soldan pasında sağ çaprazda buluşan Diks'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

24'üncü dakikada Kopenhag sol kanattan serbest vuruş kazandı. Peb Biel'in ortasında Stage yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Kopenhag atağında orta alanda Wind'in pasında sol kanattan ceza alanına hareketlenen Daramy, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşlara, topu köşeden filelerle buluşturdu: 2-0

40'ıncı dakikada ceza alanının sağ çaprazından Hakan'ın şutunu kaleci çeldi, dönen topu James tamamlayamadı.

57'nci dakikada sağ kanattan presle kapılan top sonrasında Wind'in pasında ceza alanında topla buluşan Lerager'in plase vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0

62'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Daramy, Stage'yi gördü, o uygun durumdaki Pep Biel'e bıraktı. Biel'in yeren vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0

71'inci dakikada soldan Ziya'nın pasında Fajr yerden vurdu, top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada geriden Bailesen'in uzun pasında hareketlenen Hojlund, Uğur Çiftçi'den topu kurtardıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi Kopenhag'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Stage, Boilesen, Pep Biel, Zeca, Falk, Daramy, Wind, Kristiansen

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Leke James


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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Kopenhag
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