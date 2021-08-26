MAÇ SONUCU | Roma 3-0 Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'ya konuk oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, deplasmanda da güçlü rakibine 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Roma'nın gollerini 21. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakika El Shaarawy kaydetti.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Andreas Cornelius, ilk yarıda sakatlandı ve 19. dakikada yerini Andreas Cornelius'a bıraktı.

İtalya'da güçlü rakibine mağlup olan Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edecek.

ABDULLAH AVCI 11'İ DEĞİŞTİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma'ya konuk olan Trabzonspor, son resmi maça göre kadroda üç değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki kadroya göre, Roma maçının kadrosunda değişikliğe gitti.

Avcı, Roma maçında Trondsen, Siopis, Cornelius'a ilk 11'de yer verirken, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Hollandalı stoper Stefano Denswil kadroda yer almadı.

Ev sahibi Roma'da ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımının İtalya Serie A'da son oynadığı Fiorentina maçında çıktığı kadroyu sahaya sürdü.

Mourinho, Trabzon'daki ilk maçta forma şansı verdiği Özbek golcü Shomurodov yerine yeni transfer İngiliz forvet Tammy Abraham'a ilk 11'de yer verdi.

ROMA TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma-Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer alırken, az sayıda Türk taraftar da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

MAÇ ÖZETİ

20' Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32' Pellegrini ceza sahası dışından gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle dışarı çeldi.

47' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hamsik'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Roma kalecisi Patricio, topu güçlükle dışarı çeldi.

54' ev sahibi takım gole yaklaştı. Karsdorp'un sağ kanattan ortaladığı topa, Abraham iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top direkten döndü.

62' Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ve kafalardan seken topa, Hamsik ceza sahası sağ çaprazında sert vurdu ancak kaleci Patricio, gole izin vermedi.

64' Roma'da Veretout'un derinlemesine gönderdiği topa iyi hareketlenen Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81' Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Patricio, topu kontrol etti.

84.' Roma farkı 3'e çıkardı. Pellegrini'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren El Shaarawy, rakiplerini geçerek önünü boşalttı ve penaltı noktası üzerinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-0.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Dk. 78 Villar), Zaniolo (Dk. 79 El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (Dk. 72 Perez), Abraham (Dk. 65 Shomurodov)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 71 İsmail Köybaşı), Siopis (Dk. 67 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 19 Djaniny)

Goller: Dk. 20 Cristante, Dk. 65 Zaniolo, Dk. 84 El Shaarawy (Roma)

Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout, Dk. 90+1 Mancini (Roma), Dk. 39 Siopis, Dk. 85 Edgar le, Dk. 90+1 Djaniny (Trabzonspor)



