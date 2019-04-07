Başakşehir lige galibiyetle döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marcio Mossoro ve 69. dakikada Edin Visca kaydetti.

Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 27. maçında 11. golünü attı. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Başakşehir formasıyla bu sezon 12 asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 61'e yükseltti ve Galatsaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Tam 8 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.