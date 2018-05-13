MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Osmanlıspor'a konuk oldu. As kadrosundan 7 eksikle maça çıkmasına karşın Siyah Beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini son haftaya taşımak için mutlak galip gelmesi gereken Beşiktaş'ın gollerini Anıl Karaer (Kendi kalesine), Mustafa Pektemek ve Vagner Love attı. Kümede kalmak için şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı olan Osmanlıspor'un gollerini Serdar Gürler atsa da, Başkent temsilcisinin çabası yenilgiyi önleyemedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor karşısında bir puan dahi alırsa Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin ardından küme düşen 3. ekip olacak.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 68 yaptı, Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Cyle Larin