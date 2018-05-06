MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçında gülen taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçının tüm detayları ve maç özeti... SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor tek sayısını, 51. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle buldu. Öte yandan Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada, Galatasaray'da ise Gomis 90+2. dakikada kazanılan penaltı atışından faydalanamadı. Bununla birlikte Akhisarspor'da Lukac, 90+1. dakikkulübede kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 4. maçını kazandı, puanını 69 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

AKHİSAR - GALATASARAY STAT: Akhisar

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN SPORTS 1 AKHİSAR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI Dakika 3: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Helder Barbosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Kadir Keleş'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Dakika 15: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in pasıya sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluştu. Dakika 18: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta ikiye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'dan sıyrılarak hızla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturararak, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.

Dakika 22: Evgen Seleznyov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı. Dakika 33: Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Soner Aydoğdu geçti. Topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı. Dakika 37: Ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Fatih Öztürk topu kornere gönderdi. İkinci yarı Dakika 50: Teleset Mob. Akhisarspor, Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle maçta farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Helder Barbosa ceza alanına girdi ve bekletmeden topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Evgen Seleznyov'un topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geliyor ve pozisyonu önlemeye çalışan Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu. Dakika 54: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın kaleye gönderdiği şutunda Fatih Öztürk topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 59: Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jason Denayer'in vuruşunda top takım arkadaşına çarparak geri geldi. Seken topu topu bu kez önünde bulan Bafetimbi Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı. Dakika 90: Teleset Mob. Akhisarspor yedek kulübesinde Milan Lukac itirazları nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla cezalandırılıyor. Dakika 90+1: Galatasaray penaltı kazandı. Helder Barbosa'nın Martin Linnes'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Bafetimbi Gomis'in yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı. Dakika 90+3: Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin rakibini ekarte ederek pasını Bafetimbi Gomis'e aktardı. Bafetimbi Gomis'in altıpas önünden kaleye gönderdiği şutunda Fatih Öztürk topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 90+5 Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera son anda köşeye giden topu kurtarmayı başardı. Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Dany (Dk. 87 Larsson), Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 74 Olcan Adın), Soner Aydoğdu (Dk. 77 Bilal Kısa), Sissoko, Barbosa, Muğdat Çelik, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar Aziz (Dk. 78 Maicon), Nagatomo, Feghouli (Dk. 71 Sinan Gümüş), Fernando, Donk, Rodrigues, Selçuk İnan (Dk. 71 Yasin Öztekin), Gomis

Goller: Dk. 15 ve 18 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 50 Serdar Aziz (kendi kalesine) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Milan Lukac (yedek kulübesinde) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Feghouli, Dk. 33 Donk (Galatasaray), Dk. 62 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muğdat Çelik, Dk. 86 Miguel Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor) AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11'lerinde üçer değişiklik yaptı.