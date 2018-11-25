Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Trabzonspor, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Sayısız gol fırsatı bulan bordo-mavililer, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 50. dakikada Novak ve 75. dakikada Jose Sosa kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı, 82. dakikada Michael Frey'in ayağından geldi. Bordo-mavili ekipte 26. dakikada Hugo Rodallega bir penaltı atışını gole çeviremedi. Bu sonucun ardından Trabzonspor Süper Lig'de puanını 19'a çıkardı. Fenerbahçe ise ligde 13 puanda kaldı. Trabzonspor bir sonraki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise bir sonraki hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Harun Tekin'i geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada Rodallega'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen yanından Nwakaeme'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Slimani'nin indirdiği topu Valbuena kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan Slimani topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Harun Tekin sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

30. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Novak'ın kafa ile çıkardığı topu, Rodallega da kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin, güçlükle topu uzaklaştırdı.

İkinci yarı 50. dakikada sağ taraftan Pereira'nın ortasında meşin yuvarlağa iyi yükselen Novak'ın vuruşunda top ağalarla buluştu. 1-0

53. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken top Onazi'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü.

58. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan auta çıktı.

59. dakikada üst üste gelen Trabzonspor ataklarında ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, Novak'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Novak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Pereira'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda Harun'un müdahalesiyle üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında sert şutunda Harun'un ellerinden seken top kornere çıktı.

75. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan ağalarla buluştu. 2-0

82. dakikada Barış Alıcı'nın sol kanattan pasında topla buluşan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1

85. dakikada Frey'in ceza sahası dışından vuruşunda Ugurcan'ın müdahalesinde üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Sonrasında Slimani'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıkarken, ofsayt bayrağını kaldırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Mutlu Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Toure xx, Novak xxx, Onazi xx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür xxx (Olcay dk. 90+1), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Rodallega xx

Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xx (Yiğithan dk. 90+2 ?), Skartel xx, Neustader xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x (Mehmet Ekici dk. 60 x), Elij Elmas xx, Ayew xx, Valbuena xx (Barış Alıcı dk. 71 x), Slimani x, Frey x

Goller: Novak (dk. 50), Sosa (dk. 75) (Trabzonspor), Frey (dk. 82) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Slimani, Frey, Yiğithan (Fenerbahçe), Onazi, Pereira, Uğurcan (Trabzonspor) Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar, büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın 4 gün öncesinden biletleri tüketen bordo-mavililer, 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nı doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi.

Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince yer almadığı statta misafir takım tribünlerini de ev sahibi taraftarlar doldurdu. TRABZONSPOR'DA 2 GENÇ 11'DE Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kritik maçta iki genç oyuncusuna 11'de görev verdi. Bordo-mavili takımın teknik adamı, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda Kosta Rikalı Esteban Alvarado'ya forma vermeyerek 22 yaşındaki Uğurcan Çakır'a kaleyi teslim etti. Bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda, BUGSAŞ Spor ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, ilk kez ligde forma giydi. Karaman, stoperde İran Milli Takım kampından sakat dönen Majid Hosseini'nin yerine de 20 yaşındaki Hüseyin Türkmen'i sahaya sürdü. Ligde geçen hafta Yeni Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna giren genç oyuncu, Trabzonspor'da ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, Olcay Şahan'ı da yedek kulübesinde oturtarak sakatlığı düzelen Yusuf Yazıcı'ya 11'de forma şansı verdi. Böylelikle, Karadeniz ekibinde geçen haftaya göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da milli takım kamplarından sakat dönen Juraj Kucka ve Hosseini de kadroda yer almadı. Karşılaşmanın 2 gün öncesindeki antrenmanda boyun üzerine düşerek sakatlanan ve hastaneye kaldırılarak tedavisi yapılan Ogenyi Onazi de 11'de forma giydi. TRABZONSPOR'DA KAPTAN SOSA Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, kaptan olarak sahaya çıktı. Onur Recep Kıvrak'ın kaptanlığının alınmasının ardından hafta içinde teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bu göreve getirilen Sosa, bordo-mavili takımda ilk kez kaptan olarak mücadele etti. FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan'ın kadro dışı olduğu Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ile hasta olan Benzia, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik sorumlu Erwin Koeman, ligin 12. haftasında sahalarında 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.