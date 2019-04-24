Maç sırasında futbolcunun ağzına arı kaçtı

İstikbal Mobilya Kayserispor A takım kadrosunda yer alan genç futbolcularla, U-21 takımı arasında hazırlık maçı oynandı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında takımın altyapısında bulunan Batuhan İlhan'ın ağzına arı kaçtı. Sahada fenalaşan İlhan, saha kenarında bulunan ambulansla hastane acil servisine kaldırıldı. Genç futbolcu, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
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