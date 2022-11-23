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Maç sonu yaptılar! Japon taraftarlar Katarlıları şaşkına çevirdi

23.11.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu açılış karşılaşmasında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Mücadele sürpriz bir şeklide Japonya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Japon futbolseverlerin karşılaşma sonrası yaptığı hareket herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Maç sonu yaptılar! Japon taraftarlar Katarlıları şaşkına çevirdi

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Almanya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken karşılaşmanın ardından Japon taraftarlar herkesi şaşırttı.

ÇÖP TOPLADILAR!

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Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından, stadyumda maçı izleyen taraftarlar bulundukları ortamı nizami bir şekilde temizleyerek kendi çöplerini topladı ve herkesten alkış topladı.

KATARLILAR ŞOK OLMUŞTU!

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Öte yandan dev organizasyonun açılış mücadelesinde Katar-Ekvador maçının ardından da aynı şekilde çöplerini toplayan Japon taraftarlar Katarlılar'ı şaşırtırken, Katarlı futbolseverler Japon sporseverlerin o anlarını görüntüledi. Japonlara teşekkür eden ve saygı duyduğunu ifade eden Katarlı taraftar, daha sonra Japonlara yardım etti.

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