Maç sonu yaptılar! Japon taraftarlar Katarlıları şaşkına çevirdi

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Almanya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken karşılaşmanın ardından Japon taraftarlar herkesi şaşırttı.

ÇÖP TOPLADILAR!

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından, stadyumda maçı izleyen taraftarlar bulundukları ortamı nizami bir şekilde temizleyerek kendi çöplerini topladı ve herkesten alkış topladı.

KATARLILAR ŞOK OLMUŞTU!

Öte yandan dev organizasyonun açılış mücadelesinde Katar-Ekvador maçının ardından da aynı şekilde çöplerini toplayan Japon taraftarlar Katarlılar'ı şaşırtırken, Katarlı futbolseverler Japon sporseverlerin o anlarını görüntüledi. Japonlara teşekkür eden ve saygı duyduğunu ifade eden Katarlı taraftar, daha sonra Japonlara yardım etti.

