Maç sonu yaşandı, kimse anlam veremedi! Okan Buruk tepki gösterdi: Bunlar kim?

Maç sonrasında Alman hakemi hedef alan ve 'Burası İsviçre'nin Alman kanton bölgesi hakem de Alman bunu anlamıyorum rövanş maçında da umarım Azeri hakem atarlar' diyen Okan Buruk, maç içindeki hamleleriyle bazı taraftarların övgüsünü alırken bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ve bu parolayla transfer yapan Galatasaray, Avrupa'daki ilk sınavında başarısız oldu. Young Boys deplasmanında özellikle ilk yarı varlık gösteremeyen sarı kırmızılılar, rakibine çok sayıda pozisyon verdi.

MUSLERA VE ABDÜLKERİM'DEN PEŞ PEŞE HATALAR

Kalede Fernando Muslera, defansta Abdülkerim ve Nelsson yeni transfer Jelert peş peşe hatalar yaptı ve Galatasaray devreye 2-0'lık mağlubiyetle girdi.

İkinci yarı daha hareketli bir oyun oynayan Galatasaray, Batshuayi'nin oyuna girmesiyle golleri buldu.

İki gol atarak yıldızlaşan Belçikalı golcü, Galatasaray'a pozitif bir hava kattı. Maçın bitimine kısa süre kala penaltıya sebebiyet veren Abdülkerim, kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı. Young Boys penaltıyı gole çevirdi ve maçı 3-2 kazandı.

OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU İLGİNÇ ÇIKIŞ: BUNLAR KİM?

Mağlubiyet sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Okan Buruk, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Gürültü çıkaran bazı basın mensuplarına 'Bunlar kim?' diyerek tepki gösteren Okan Buruk ardından "pardon biraz sessiz olur musunuz" dedi.