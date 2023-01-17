MAÇ SONUCU: 120 dakika, 2 gol ve çeyrek final! Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u, deplasmanda Nuri Şahin'in Antalyaspor'unu devirdi...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor! Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf Kayserispor oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor, uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 105. dakikada Miguel Cardoso ve 120. dakikada Ethem Balcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor ise turnuvaya veda etti.

