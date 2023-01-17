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MAÇ SONUCU: 120 dakika, 2 gol ve çeyrek final! Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u, deplasmanda Nuri Şahin'in Antalyaspor'unu devirdi...

17.01.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabakada kazanan taraf, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Kayserispor oldu. Çağdaş Atan'ın ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇ SONUCU: 120 dakika, 2 gol ve çeyrek final! Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u, deplasmanda Nuri Şahin'in Antalyaspor'unu devirdi...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor! Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf Kayserispor oldu.

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Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor, uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 105. dakikada Miguel Cardoso ve 120. dakikada Ethem Balcı kaydetti.

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Bu sonucun ardından Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor ise turnuvaya veda etti.

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