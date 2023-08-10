MAÇ SONUCU: Adana Demirspor, Osijek'i darmadağın etti! Mavi Şimşekler farka koştu, avantajı kaptı...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında NK Osijek ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mübsaka, Adana Demirspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52. ve 67. (P) dakikada Cherif Nidaye ile 88. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 74. dakikada Grzan'dan geldi.

Temsilcimiz, bu skorun ardından rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Bu eşleşmenin rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Hırvatistan'da oynanacak.



