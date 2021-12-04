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Maç Sonucu: Alanyaspor 0-1 Sivasspor

04.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı.

Maç Sonucu: Alanyaspor 0-1 Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u tek golle mağlup etti. Alanyaspor - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

İkinci yarının başında konuk ekip Kerem Atakan Kesgin ile öne geçti. Max Gradel rakip ceza sahasının önündeki Kerem'e topu bıraktı. 21 yaşındaki oyuncu, topu kontrol edip şutunu çekti. Sivasspor 53'te öne geçen taraf oldu: 0-1

Sivasspor'da Uğur Çiftçi 86. dakikada kırmızı karttan atıldı. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Efecan Karaca'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadele konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Alanyaspor son 4 lig maçında 3. kez yenildi. Akdeniz temsilcisi 24 puanda kaldı.

Sivasspor üst üste 2, toplamda ise 4. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 19 yaptı.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

  2. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.

  3. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

  1. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.

  2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

  3. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

  4. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

  5. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)

Gol: Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

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Spor Toto Süper Lig Alanyaspor Sivasspor
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