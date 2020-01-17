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  4. MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Konyaspor: 0-1 (Süper Lig Puan Durumu)

MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Konyaspor: 0-1 (Süper Lig Puan Durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Konyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü 90+2'de Levan Shengelia'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor bu sonuçta 10 hafta sonra galip geldi.

MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Konyaspor: 0-1 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi oynandı.

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Levan Shengelia attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla ligde tam 10 hafta sonra galip gelen Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

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