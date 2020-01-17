MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Konyaspor: 0-1 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi oynandı.
Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Levan Shengelia attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getiren isim oldu.
Bu sonuçla ligde tam 10 hafta sonra galip gelen Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.
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