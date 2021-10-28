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MAÇ SONUCU | Antalyaspor: 5 - Diyarbekirspor: 0

28.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor: 5 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla Süper Lig temsilcisi adını 4. tura yazdırdı.

Fraport TAV Antalyaspor'a turu getiren golleri Ghacha, Milosevic, Mukairu ve Gökdeniz Bayrakdar(2) kaydetti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Burak Cansız

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa (Dk. 76 Doğukan Özkan), Eren Albayrak, Floranus, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı (Dk. 46 Ersin Zehir), Kudriashov (Dk. 46 Erkan Eyibil) Ufuk Akyol, Milosevic, Ghacha (Dk. 46 Mustafa Erdilman), Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Amilton)

Diyarbekirspor: Yasin Davuş (Dk. 79 Mücahit Çıra), Nurettin Çağlar, Erkan Taşkıran, Emrullah Sayar, Serdar Güncü, Seymen Yağmur, Sinan Akaydın, Oğuzhan Kayar (Dk. 82 Bilal Kılıç), Burak Topçu (Dk. 90 Ömer Selim Akar), Serhat Enes Çalışan, Fırat Arıkan

Goller: Dk. 1 Ghacha, Dk. 5 Milosevic, Dk. 15 ve 20 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 83 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)

TOPLU SONUÇLAR

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1
Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Gençlerbirliği-Pendikspor: 3-1
Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3
Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

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Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor
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