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MAÇ SONUCU | Antwerp 0-1 Frankfurt

30.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Frankfurt, Antwerp'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendi.

MAÇ SONUCU | Antwerp 0-1 Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nun 2. haftasında Antwerp evinde Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Bosuilstadion'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda kazanan 1-0'lık skorla Frankfurt oldu.

Frankfurt'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada penaltıdan Paciencia'dan geldi. Dengeli bir oyuna sahne olan mücadelede Antwerp'in 5 isabetli şutu, Frankfurt'un ise 3 isabetli şutu vardı.

Bu sonucun ardından ilk maçta Olympiakos'a 2-1 yenilen Antwerp ilk puanını alırken, Frankfurt ise üst üste 2 beraberliğin ardından 2 puana yükseldi.

D Grubu'nun 3. hafta mücadelelerinde Frankfurt evinde Olympiakos'u konuk edecekken, Antwerp ise Fenerbahçe deplasmanına gelecek.

D GRUBU PUAN DURUMU

6 puan, Olympiakos
4 puan, Frankfurt
1 puan, Fenerbahçe
0 puan, Antwerp

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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