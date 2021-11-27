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Maç Sonucu | Arsenal 2-0 Newcastle United

27.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, kendi sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu | Arsenal 2-0 Newcastle United

İngiltere Premier Lig'de Arsenal kendi sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. İşte maçtan detaylar...

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bukayo Saka ve 66. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 23'e yükseltti. Bu sezon galibiyeti olmayan Newcastle United ise 6 puanda ve ligin dibinde kaldı.

Ligin gelecek haftasında Arsenal, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle United ise kendi sahasında, Norwich City'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Arsenal FC
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