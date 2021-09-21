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MAÇ SONUCU | Barcelona 1-1 Granada

21.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Granada'yla 1-1 berabere kaldı ve La Liga'daki 4. maçında 2. beraberliğini aldı.

MAÇ SONUCU | Barcelona 1-1 Granada

La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Granada'yı konuk etti.

Nou Camp'ta oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Domingos Duarte'nin golüyle öne geçen Granada, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona, beklenen etkili ataklarını sergilemekte geç kaldı. Katalan ekibi aradığı golü 90. dakikada Araujo ile bulurken maçta 1 puanı son anlarda kurtarmış oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, 1 maçı eksik olarak 8 puana yükseldi. Granada ise puanını 3'e yükseltti.

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