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MAÇ SONUCU: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes! Lacivert - beyazlılar, 16. kez kupayı müzesine götürdü...

17.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes'i karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Anadolu Efes oldu. Sahadan 83-74'lük skorla ayrılan Efes, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes! Lacivert - beyazlılar, 16. kez kupayı müzesine götürdü...

Son dakika: Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaştı. İzmir'deki basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Anadolu Efes'in 83-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Bu skorun ardından seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

ANADOLU EFES'İN 16. ŞAMPİYONLUĞU

Karşıyaka'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Efes, tarihinde 16. kez bu başarıyı yakalamış oldu. Lacivert - beyazlılar, 16 şampiyonlukla en çok ipi göğüsleyen ekip konumunda yer alıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.

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