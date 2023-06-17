MAÇ SONUCU: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes! Lacivert - beyazlılar, 16. kez kupayı müzesine götürdü...

Son dakika: Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaştı. İzmir'deki basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Anadolu Efes'in 83-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

ANADOLU EFES'İN 16. ŞAMPİYONLUĞU

Karşıyaka'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Efes, tarihinde 16. kez bu başarıyı yakalamış oldu. Lacivert - beyazlılar, 16 şampiyonlukla en çok ipi göğüsleyen ekip konumunda yer alıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.

