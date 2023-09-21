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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Belçika'dan 1 puanla dönüyor! Siyah - beyazlılar, beraberliği 88'de yakaladı...

21.09.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan, oldukça yüksek bir tempoda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada kazanan çıkmadı. Grup etabındaki ilk maçına deplasmanda çıkan siyah - beyazlılar, beraberliği 88. dakikada Cenk Tosun ile yakaladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans ligi D Grubu ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına çıktı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan çıkmadı. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip 77. dakikada Vanaken'in golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 88. dakikada Cenk Tosun ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Bu skorun ardından her iki takım da grup etabına 1'er puanla başlamış oldu.

Beşiktaş, grubun ikinci haftasında Lugano'yu konuk edecek. Brugge ise Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.

KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

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Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Club Brugge, 8. dakikada tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Vanaken'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

ABOUBAKAR KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

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Beşiktaş, karşılaşmadaki ilk etkili atağını 46. dakikada geliştirdi. Ceza sahasına gönderilen topla buluşan Vincent Aboubakar, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleciye takıldı.

BRUGGE KALE AĞZINDAN KAÇIRDI

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Karşılaşmanın 57. dakikasında gelişen Brugge atağında Vanaken'in içeriye çevirdiği topu kale ağzında Thiago tamamlamak istedi ancak golcü oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.

MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ

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Club Brugge, müsabakanın 58. dakikasında bir kez daha çok tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine çevrilen topu Skov Olsen tek vuruşla kaleye gönderdi. O sırada Mert Günok mükemmel bir kurtarış yaptı ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK!

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Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 72. dakikasında çok etkili bir atak geliştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Skov Olsen'in uzak köşeye yaptığı vuruşta sağına iyi uzanan Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAALESEF TOP AĞLARDA: 1-0...

Club Brugge, üst üste geliştirdiği atakların ardından 77. dakikada golü buldu. Ceza sahasının soluna doğru yapılan ortayı gelişine vuruşla tamamlayan Vanaken, takımını 1-0 öne geçirdi.

CENK TOSUN ATTI: 1-1!

Beşiktaş, maçın başından beri beklenen golü 88. dakikada attı. Aboubakar'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, şık bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaptıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan Colley, Necip, Onur, Salih, Rebic ve Cenk'i yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine Bailly, Amartey, Masuaku, Demir Ege, Muleka ve Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

BAILLY İLK KEZ SAHADA

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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İngiltere ekibi Manchester United'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, yeni takımındaki ilk mücadelesine Club Brugge karşısında çıktı.

Fildişi Sahilli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almasına rağmen forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Club Brugge-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan 29 bin kişi kapasiteli Jan Breydel Stadı'nda konuk takım taraftarları için yaklaşık 1500 kişilik yer ayrıldı. Beşiktaş'ı destekleyen taraftarlar, tribünün tamamını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

Belçika polisi, taraftarlar arasında çıkabilecek olayları engellemek için stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Fas'ta yaşanan deprem ve Libya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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